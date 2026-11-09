Adelántate a la emisión en televisión del nuevo episodio en atreplayer de El Secreto. Repasamos todos los detalles del nuevo capítulo protagonizado por Serhat y Zeynep.

Los acontecimientos dan un giro inesperado en El Secreto. Después de descubrir que Zeynep tiene muy pocas posibilidades de adoptar a Kader por ser una mujer soltera, Serhat ha encontrado una solución que nadie esperaba: proponerle matrimonio para facilitar el proceso y conseguir que la pequeña vuelva a casa.

Tras asimilar la sorprendente propuesta, Zeynep ha comprendido que casarse con Serhat puede ser la mejor oportunidad para recuperar a la niña. No esperes a la emisión en televisión: el capítulo 11 de El Secreto ya está disponible en preestreno en atresplayer.

Azra vuelve a verse envuelta en una situación complicada, necesita dinero pasa salir del chantaje de Tülay y realiza una acción desesperada.

La tensión entre Serhat y Berrak sigue creciendo. El empresario ha descubierto que su exmujer ha intentado dejarlo en mal lugar delante de sus hijas y su reacción ha sido contundente: volver a echarla de la mansión.

Cihan también tiene sus propios intereses en juego. Para evitar que sus negocios con Tibet corran peligro, el marido de Azra intenta retener a Ebru a su lado con una declaración de amor.

El capítulo 10 de El Secreto, ya disponible en atresplayer

En este episodio, Serhat acompaña a Berrak al médico y descubre que su embarazo es real. Además, se entera de que su exmujer falsificó su firma para que le implantaran el embrión.

Berrak amenaza entonces con tener al bebé y darlo en adopción si Serhat continúa adelante con el divorcio. Mientras tanto, Cihan ofrece una importante cantidad de dinero a Ebru para que le ayude con sus negocios ilegales en el hotel.

Por su parte, Berrak pide a Tibet que haga todo lo posible para llevarse a Kader de la casa. Poco después, la policía aparece acompañada de los servicios sociales para retirar a la pequeña, tras recibir una denuncia por presuntos malos tratos.

Ante esta situación, Zeynep decide que quiere adoptar a Kader. Serhat consulta con su abogado y ambos descubren que la joven debe cumplir varios requisitos para conseguirlo, entre ellos, estar casada. Por lo que Serhat decide proponerle matrimonio a Zeynep.