Gonzo reúne en una mesa a varios rostros implicados en la crisis de Ceuta para tratar la problemática que lleva desde julio afectado a la ciudad autónoma.

Gonzo ha reunido en Salvados al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y a cuatro ciudadanos de Ceuta juntos han abordado las consecuencias de la crisis migratoria, la situación de los barrios más afectados y las dudas sobre el futuro de la ciudad autónoma.

Casi tres meses después de la entrada masiva de cerca de 80.000 migrantes en Ceuta, el impacto de aquella crisis sigue marcando la vida de sus habitantes. La incertidumbre, la sensación de abandono y las dificultades para recuperar la normalidad protagonizan una nueva entrega de Salvados, en la que, por primera vez, un miembro del Gobierno responde directamente a las preocupaciones de varios vecinos de la ciudad.

Cuatro vecinos de Ceuta trasladan sus preocupaciones al ministro

La conversación ha tenido lugar en un restaurante de Ceuta y ha reunido a cuatro ciudadanos con perfiles y experiencias diferentes, que reflejan la diversidad social y cultural de la ciudad autónoma.

Mercedes, presidenta de la asociación PROI, dedicada a ayudar a personas con parálisis cerebral, Anselmo, diseñador industrial y empresario local, Chaima Mohamed, educadora social que trabaja con menores vulnerables y vecina de El Tarajal y Nabil Mohamed, auxiliar de enfermería y padre de familia, comparten con el ministro cómo vivieron aquellos días y qué problemas siguen afrontando.

Los cuatro han recordado el miedo que sintieron durante la entrada masiva de migrantes y han expresado su malestar por la falta de soluciones que perciben desde entonces. La preocupación es especialmente visible en barrios periféricos como El Tarajal, donde la persistencia de asentamientos dificulta que los vecinos recuperen el descanso y la sensación de seguridad.

La frontera, los menores migrantes y el papel de Marruecos, sobre la mesa

El programa ha abordado algunos de los asuntos más controvertidos de la crisis de Ceuta: la lentitud de los desalojos, la percepción de inseguridad, el debate entre el control migratorio y la respuesta humanitaria, la reubicación de menores migrantes no acompañados en la Península y el papel de Marruecos en los acontecimientos.

También han recordado las escenas de tensión y violencia que se vivieron en las calles, en un contexto marcado por el temor de parte de la población y por la complejidad de gestionar una emergencia humanitaria de grandes dimensiones.

Ángel Víctor Torres responde a las críticas y defiende la gestión del Gobierno

Frente a las quejas de los vecinos, Ángel Víctor Torres ha escuchado sus demandas y ha explicado las dificultades logísticas que afrontó el Ejecutivo ante una llegada de personas de una magnitud excepcional para Ceuta.

El ministro ha defendido las gestiones diplomáticas realizadas y los esfuerzos para trasladar a menores migrantes al resto de España. Además, se ha comprometido a seguir trabajando para que la ciudad autónoma recupere cuanto antes la normalidad.

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