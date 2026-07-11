Descubre la historia completa de la ruta del Bakalao en atresplayer con tres títulos imprescindibles: el nuevo episodio de Anatomía de... El fin de la ruta, el documental Pongamos que hablo de la ruta del Bakalao y la serie original La Ruta.

Este domingo el programa presentado por Mamen Mendizábal Anatomía de... El fin de la ruta, analiza las claves que acabaron con uno de los fenómenos más impactantes de la historia de nuestro país, la ruta del Bakalao.

El programa cuenta con las periodistas Nuria Roca y Cristina Tárrega; el DJ Chimo Bayo; y los promotores Vicente Pizcueta y Clemente Martínez, entre otros invitados que analizaron este fenómeno que se vivió en la Valencia de los años 80 y que acabó marcado por los excesos en los 90. El programa se emite el domingo a las 21:30 en laSexta pero ya puedes verlo en preestreno en atresplayer.

Anatomía de... El fin de la ruta: las claves del fenómeno que cambió la noche en España

El programa Anatomía de... El fin de la ruta reúne los testimonios de algunos de sus protagonistas para reconstruir cómo nació, evolucionó y terminó la ruta del Bakalao.

A comienzos de los años 90, la carretera del Saler se convirtió en el epicentro de la fiesta en España. Discotecas míticas como Barraca, Chocolate, Puzzle, Spook, ACTV o Heaven, junto a otras salas como Arena y N.O.D., reunían cada fin de semana a decenas de miles de personas atraídas por una propuesta musical innovadora y una forma diferente de vivir la noche.

Con el paso del tiempo, el fenómeno creció hasta masificarse. La aparición de las drogas de diseño, el aumento de los accidentes de tráfico y la creciente atención mediática modificaron la percepción pública de la ruta.

El asesinato de las niñas de Alcàsser, ocurrido muy cerca de este entorno, incrementó la alarma social y marcó un punto de inflexión. En 1993, el aumento de la presión policial contribuyó al final de una etapa que todavía hoy sigue generando debate.

¿Fue realmente tan peligrosa la ruta del Bakalao como se contó durante aquellos años? ¿Qué papel desempeñaron los medios de comunicación y las instituciones? Anatomía de... revisa los hechos con una mirada crítica y nuevos testimonios.

Pongamos que hablo de la ruta del Bakalao: el documental imprescindible

La ruta del Bakalao también ha sido objeto de análisis en atresplayer a través de Pongamos que hablo de la ruta del Bakalao, la serie documental presentada por Iñaki López.

Compuesta por tres episodios, la producción reúne más de treinta entrevistas y abundante material de archivo para explicar cómo surgió este movimiento cultural, cuál fue su impacto en la música electrónica y por qué terminó convertido en un fenómeno social de enorme repercusión.

La Ruta: la ficción inspirada en una época irrepetible

Además del documental y del nuevo especial de Anatomía de..., atresplayer ofrece una tercera mirada sobre este fenómeno con La Ruta, una de las series originales más aclamadas de la plataforma.

Protagonizada por Ricardo Gómez, Claudia Salas, Álex Monner, Elisabet Casanovas y Guillem Barbosa, la ficción recorre más de una década de historia a través de un grupo de amigos de El Perelló.

Narrada en sentido inverso, desde el final de la Ruta Destroy en 1993 hasta los primeros años de la fiesta en 1981, la serie muestra cómo evolucionó una generación que encontró en la música electrónica una forma de libertad antes de que todo cambiara para siempre.

Tres miradas diferentes para entender cómo nació, evolucionó y terminó un movimiento que marcó para siempre la historia de la música, la noche y la cultura popular en España.