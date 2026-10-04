Ya puedes ver en preestreno el quinto programa de La Ruleta de la Suerte Noche en atresplayer. Jocan, Karla y Sara se enfrentan a la ruleta.

En esta nueva entrega de La Ruleta de la Suerte Noche, tres concursantes, Jocan, Karla y Sara se enfrentan al reto de completar los paneles y descubrir las palabras y frases ocultas. Para conseguirlo tendrán que demostrar sus conocimientos, tomar decisiones estratégicas y, sobre todo, confiar en su suerte al girar la ruleta.

Laura Moure y Jorge Fernández se ponen una vez más al frente de es nueva y emocionante versión de La ruleta de la suerte. Ya puedes adelantarte a la emisión del próximo sábado y ver en atresplayer el quinto programa de La Ruleta de la Suerte Noche.

Más emoción, estrategia y premios en La Ruleta de la Suerte Noche

La tercera temporada de La Ruleta de la Suerte Noche mantiene la fórmula que ha convertido al concurso en uno de los grandes formatos de entretenimiento, pero incorpora nuevas posibilidades para aumentar la emoción de cada partida.

Los nuevos gajos, el gran premio de 100.000 euros, la variedad de paneles y las decisiones de los concursantes hacen que cada giro pueda ser determinante

María, Migue y Susana se enfrentan a la ruleta en el cuarto programa, ya disponible gratis en atresplayer

En el cuarto programa de La Ruleta de la Suerte Noche, los protagonistas han sido María, Migue y Susana, tres concursantes con perfiles muy diferentes que han puesto a prueba sus conocimientos y su capacidad para arriesgar.

María llega desde Leioa, en Vizcaya. Tiene su propia firma de complementos y es una gran aficionada al universo de Harry Potter.

Migue, natural de La Puebla de Cazalla, en Sevilla, trabaja como Social Media Manager. Como espectador habitual del concurso, reconoce que llega a gritarle a la televisión cuando los concursantes no consiguen ver un panel que él sí ha descubierto.

Susana procede desde Tarifa, en Cádiz, y trabaja como recepcionista de hotel. Entre sus aficiones se encuentran el flamenco, la salsa y las telas aéreas.

Los tres han tenido que enfrentarse a los paneles, decidir cuándo arriesgar y aprovechar las nuevas posibilidades de la ruleta para intentar llevarse el mayor premio posible, ¿quieres saber quién ha sido el ganador? ¡Descúbrelo en atresplayer!

Ya tienes disponible gratis el cuarto programa de La Ruleta de la Suerte Noche