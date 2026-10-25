Ya puedes ver en preestreno en atresplayer el octavo programa de La Ruleta de la Suerte Noche con Jorge Fernández y Laura Moure. Descubre cómo compiten Miriam, Susana y Eloy.

¿Quién conseguirá hacerse con la victoria en La Ruleta de la Suerte Noche? Miriam, Susana y Eloy son los concursantes del octavo programa del concurso presentado por Jorge Fernández, que ya puedes ver en preestreno en atresplayer. Adelántate a la emisión del próximo sábado y descubre quién logra imponerse a sus rivales y llevarse el premio de la noche.

La versión nocturna de uno de los concursos más populares de la televisión combina emoción, estrategia y diversión en una competición en la que cada tirada puede cambiar el rumbo del juego. Si te gusta resolver paneles desde casa y poner a prueba tu ingenio, no te pierdas esta nueva entrega.

Miriam, Susana y Eloy protagonizan esta nueva entrega del concurso presentado por Jorge Fernández y Laura Moure. Los tres tendrán que demostrar su habilidad para resolver paneles, gestionar sus opciones y aprovechar las oportunidades que ofrece la ruleta.

Si quieres descubrir quién se convierte en el ganador, ya puedes ver el octavo programa de La Ruleta de la Suerte Noche en preestreno a través de atresplayer.

Vuelve a ver el programa 7 de La ruleta de la suerte noche

Jesús, Teresa y Amanda son los tres concursantes de la última entrega emitida de La Ruleta de la Suerte Noche.

Jesús llega desde Albacete, es director de una clínica dental y un gran aficionado al deporte.

llega desde Albacete, es director de una clínica dental y un gran aficionado al deporte. Teresa nació en Manzanares (Ciudad Real), vive en Madrid y es guionista y directora de series, además de una apasionada del cine y la lectura.

nació en Manzanares (Ciudad Real), vive en Madrid y es guionista y directora de series, además de una apasionada del cine y la lectura. Amanda viene de Paterna (Valencia), estudia Emergencias y Protección Civil y practica deportes como el slackline, la escalada y la carrera de montaña.

Disfruta de un programa muy competido, en el que las cantidades van creciendo a medida que avanza el juego y las principales posibilidades de La Ruleta de la Suerte Noche cobran protagonismo en los momentos decisivos. ¡No te lo pierdas!