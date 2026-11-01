Jorge Fernández regresa con una entrega especial en prime time cargada de sorpresas. Adelántate a la televisión y disfruta del preestreno exclusivo en la plataforma.

Jorge Fernández y Laura Moure regresan con una nueva entrega de La Ruleta de la Suerte Noche. Teresa, Toni y Álvaro se enfrentan a los paneles, las tiradas y los grandes premios de un concurso en el que cualquier giro puede cambiarlo todo. Ya puedes disfrutar del preestreno exclusivo en atresplayer.

La emoción vuelve a la versión nocturna de La Ruleta de la Suert'. Jorge Fernández y Laura Moure se ponen de nuevo al frente del concurso en una novena entrega cargada de retos, diversión y oportunidades para conseguir importantes premios.

En esta ocasión, los protagonistas serán Teresa, Toni y Álvaro, tres concursantes dispuestos a poner a prueba su ingenio, arriesgar en cada tirada y demostrar su habilidad para resolver los paneles y su estrategia a la hora de decidir cuándo arriesgar.

Las tiradas, las cantidades acumuladas y las oportunidades de conseguir el bote marcarán el desarrollo del programa en la que mantener la calma puede ser tan importante como tener suerte.

Vuelve a ver el programa 8 de La ruleta de la suerte noche

Si te lo perdiste ya puedes volver en atresplayer el programa 8 de La ruleta de la suerte noche, que reunió a los concursantes Miriam, Susana y Eloy.

Miriam nació en Argentina, vive en Madrid y ha dedicado buena parte de su vida al mundo del espectáculo como cantante y actriz.

nació en Argentina, vive en Madrid y ha dedicado buena parte de su vida al mundo del espectáculo como cantante y actriz. Susana , madrileña y economista de profesión, es una apasionada del arte, la pintura y las manualidades.

, madrileña y economista de profesión, es una apasionada del arte, la pintura y las manualidades. Eloy también vive en Madrid y trabaja como actor de musicales, profesor de teatro y músico. Además, es un gran aficionado a los juegos de mesa.

Los tres protagonizaron una entrega llena de oportunidades para arriesgar, importantes cantidades de dinero y un bote que mantuvo la emoción hasta el último momento. ¡No te lo puedes perder!