Jorge Fernández y Laura Moure regresan con una nueva entrega especial en prime time cargada de sorpresas de La ruleta de la suerte noche. Adelántate a la televisión y disfruta del preestreno exclusivo en atresplayer.

Prado, Raze y Anna se enfrentan a una noche llena de emoción, tensión y sorpresas en el nuevo programa de La Ruleta de la Suerte Noche. Los tres concursantes sufren con cada tirada, viendo cómo las mejores casillas se escapan de sus manos y las letras que necesitan no aparecían cuando más las esperan. ¿Quién conseguirá imponerse y llevarse la victoria?

El programa 10 de La Ruleta de la Suerte Noche ya está disponible en atresplayer, donde los espectadores pueden adelantarse a la emisión del próximo sábado y descubrir quién se convierte en el gran triunfador de la noche.

Prado, Raze y Anna tendrán que demostrar sus conocimientos, intuición y estrategia para resolver los diferentes paneles. Porque en este concurso no basta con conocer las respuestas: también hay que tener fortuna en cada tirada y saber aprovechar las oportunidades que ofrece la ruleta.

Las mejores casillas no siempre aparecen cuando más se necesitan y una letra ausente puede cambiar por completo el rumbo de la partida. En una noche en la que cada decisión cuenta, los tres concursantes lucharán hasta el final por hacerse con la victoria. ¡No esperes más y descubre quién es el ganador!

Vuelve a ver el programa 9 de La ruleta de la suerte noche, ya en atresplayer

Teresa, Toni y Álvaro son los tres concursantes de esta entrega de La Ruleta de la Suerte Noche.

Teresa llega desde Badajoz, es educadora social y psicopedagoga, madre de tres niños y colabora con una protectora de animales.

llega desde Badajoz, es educadora social y psicopedagoga, madre de tres niños y colabora con una protectora de animales. Toni , de Valencia, es farmacéutico de formación, trabaja como visitador médico y ha jugado al rugby federado durante buena parte de su vida.

, de Valencia, es farmacéutico de formación, trabaja como visitador médico y ha jugado al rugby federado durante buena parte de su vida. Álvaro viene de Rielves (Toledo), es fisioterapeuta, investigador y profesor universitario, y trabaja en la detección temprana de la parálisis cerebral.

En este programa las cantidades se mantienen ajustadas durante buena parte del juego y las diferentes posibilidades de La Ruleta de la Suerte Noche pueden resultar decisivas. Los tres mantienen abiertas sus opciones hasta el final. ¡Vuelve a verlo! Ya disponible en atresplayer.