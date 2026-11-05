Revive el programa completo de La Mesa en atresplayer, donde Cristina Pardo debate sobre la actualidad política y social Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Sara Carbonero y Judidth Mascó, entre otros invitados. Ya disponible en atresplayer

La actualidad política, las últimas decisiones del Gobierno y el debate sobre la longevidad protagonizan una nueva entrega de La Mesa de Cristina Pardo. El programa reúne a destacados periodistas, políticos y expertos para analizar los principales asuntos de actualidad. Como la reciente dimisión del Ministro de Transportes Oscar Puente o el cese del director de Adif tras la terrible tragedia ferroviaria de Urda. Ya puedes recuperar el programa completo en atresplayer.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Vicente Vallés analizan la actualidad política

El expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, visita La Mesa para analizar el panorama político a un mes de las Elecciones Generales.

El veterano político socialista repasa las últimas actuaciones del PSOE y sus discrepancias con la actual dirección del partido. También aborda los cambios en la formación y el debate generado en torno a la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras la tragedia ferroviaria de Urda.

En esta mesa participa también Vicente Vallés, director y presentador de Antena 3 Noticias 2, que comparte sus reflexiones sobre la actualidad política y la polémica en torno a la dimisión del ministro.

Además, el programa conecta en directo mediante una videollamada con Juanma Moreno, Presidente de la Junta de Andalucía, para conocer su análisis de la situación política.

Susana Díaz, Ramón Espinar y Joan Guirado continúan el debate político

La actualidad política sigue siendo protagonista en la segunda mesa del programa. En esta ocasión, se incorporan junto a Vicente Vallés y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Susana Díaz, exsenadora; Ramón Espinar, analista político, y Joan Guirado, periodista de ABC.

Los tres participan en el análisis de los principales acontecimientos políticos y las claves del escenario electoral, aportando diferentes perspectivas sobre la situación que atraviesa el país.

Norma Duval, Sara Carbonero y Judith Mascó debaten sobre la longevidad y la eterna juventud

La tercera mesa de la noche cambia de temática y pone el foco en el envejecimiento, la longevidad y la búsqueda de la eterna juventud.

Para abordar esta cuestión, Cristina Pardo reúne a un grupo de invitados de diferentes ámbitos: la artista Norma Duval, los periodistas Sara Carbonero y Pepe Navarro, la modelo Judith Mascó, el torero Óscar Higares y el doctor Manuel de la Peña, experto en cardiología y longevidad.

Durante el encuentro, los invitados reflexionan sobre el paso del tiempo, los hábitos para cuidar la salud y el interés creciente por mantenerse jóvenes durante más años.

Recuerda que ya tienes disponibles todos los programas emitidos de La Mesa en atresplayer.