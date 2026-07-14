Así son los protagonistas de Me atrevo a amarte. Descubre la emocionante historia de amor de Alejandro y Victoria, ya tienes los capítulos disponibles en atresplayer.

Tras conquistar a los espectadores en Nova, Me atrevo a amarte ya está disponible al completo en atresplayer. Los cinco primeros capítulos pueden verse gratis y en abierto, mientras que el resto de episodios están disponibles para los usuarios con PLAN Premium.

Me atrevo a amarte narra la historia de Alejandro, un hombre que regresa a su pueblo 25 años después de ser acusado injustamente de un robo y perder a su madre durante su huida. Decidido a hacer justicia y limpiar el nombre de su familia, su vida da un giro inesperado cuando se enamora de Victoria, la hija del hombre al que considera responsable de todas sus desgracias. Mientras ambos luchan por su amor, deberán enfrentarse a los secretos, las traiciones y la sed de venganza que sus familias han ocultado durante décadas.

La telenovela reúne romance, drama, secretos familiares y una historia de venganza que atraviesa generaciones. Al frente del reparto se encuentran Rodrigo Guirao y Kimberly Dos Ramos, quienes dan vida a Alejandro y Victoria, dos personajes destinados a enamorarse pese al enfrentamiento entre sus familias. Te contamos quién es quién en esta historia.

Rodrigo Guirao es Alejandro Sánchez-Guerra

Alejandro es un hombre noble, sensible y profundamente marcado por el pasado. La muerte de su madre y la falsa acusación que sufrió durante su juventud lo obligaron a abandonar su hogar y empezar una nueva vida lejos de los suyos.

Rodrigo Guirao es Alejandro, el protagonista de Me atrevo a amarte | Nova

Décadas después vuelve decidido a descubrir la verdad y hacer justicia. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Victoria. Lo que comienza como un encuentro fortuito se convierte en una intensa historia de amor amenazada por los secretos, el odio y las heridas que sus familias arrastran desde hace más de veinte años.

Kimberly Dos Ramos es Victoria Pérez-Soler

Victoria es una mujer fuerte, valiente y con un profundo sentido de la justicia. Criada en una de las familias más poderosas de la región, nunca ha aceptado las imposiciones de su entorno ni teme enfrentarse a quienes considera injustos, incluido su padre, Valente Pérez-Soler.

Así es Victoria, la protagonista de Me atrevo a amarte | Nova

Su vida da un giro inesperado al conocer a Alejandro. Aunque desconoce el pasado que une a ambas familias, su relación pondrá a prueba todo aquello en lo que cree. Para proteger a quienes ama, Victoria tendrá que descubrir los secretos que permanecen ocultos desde hace décadas y decidir si el amor puede vencer al rencor.

Marlene Favela es Déborah Méndez

Déborah es una mujer elegante, inteligente y manipuladora, marcada por el dolor de haber perdido a su hermana y creer muerto a su hijo recién nacido.

Así es Déborah, la villana de Me atrevo a amarte | Nova

Tras pasar veinticinco años lejos de su hogar, regresa con un elaborado plan para destruir a la familia Pérez-Soler desde dentro. Aunque comparte con Alejandro el deseo de hacer justicia, sus métodos y su sed de venganza pondrán en peligro la relación entre el protagonista y Victoria.

Cuando descubre que su hijo sigue vivo, convierte esa revelación en una nueva pieza de su estrategia contra Valente.

César Évora es Valente Pérez-Soler

Valente es el heredero de la poderosa familia Pérez-Soler y uno de los personajes más complejos de la historia.

En su juventud obedeció las órdenes de su padre, provocando una cadena de acontecimientos que terminaron con la muerte de Crisanta y la desaparición de Déborah. Desde entonces vive marcado por la culpa y los secretos familiares. El regreso de Déborah y la aparición del hijo que siempre creyó muerto harán tambalear todo aquello que ha construido durante años.

Valente, ¿víctima o verdugo de Me atrevo a amarte? | Nova

Todos los capítulos de Me atrevo a amarte ya están disponibles en atresplayer. Los cinco primeros episodios pueden verse gratis y el resto forman parte del catálogo para usuarios con PLAN Premium. ¡No te la puedes perder!