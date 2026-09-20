No esperes más, ya puedes ver en atresplayer el tercer programa de La Ruleta de la Suerte Noche antes de su emisión en televisión gracias a atresplayer.

Si te has quedado con más ganas de jugar a La ruleta de la suerte en su versión nocturna ya puedes adelantarte a la emisión del próximo sábado y ver en preestreno en atresplayer el tercer programa.

Esta edición destaca por los nuevos gajos incorporados: el único gajo de 100.000 euros, que toma el relevo de los cuatro gajos de 25.000 euros presentes en temporadas anteriores y el gajo exclusivo de La Ruleta de la Suerte Noche. Un gajo con el que el concursante podrá pedir un deseo, como si acabara de ver una estrella fugaz, y elegir entre tres importantes ventajas.

Además, el concurso incorpora réplicas de los gajos de mayor tamaño para seguir con mayor facilidad todo lo que sucede durante las partidas.

La versión nocturna mantiene también su espíritu más festivo. La música cobra especial protagonismo con temas más animados interpretados en directo por la banda, mientras que los concursantes llegan dispuestos a vivir cada momento al máximo y compartir sus emociones con el público.

¿Cómo se juega a La Ruleta de la Suerte Noche?

La mecánica continúa siendo fiel al formato que ha convertido a La Ruleta de la Suerte en uno de los concursos más reconocibles de la televisión.

Tres concursantes se enfrentan a un panel en blanco en el que deben descubrir las letras que forman una palabra o una frase. Para conseguirlo cuentan con una ruleta de 24 opciones, entre las que se encuentran los nuevos gajos incorporados en esta temporada.

Dependiendo de la opción que consigan en cada tirada, los participantes pueden acumular dinero, asumir diferentes riesgos, comprar una vocal o intentar resolver directamente el panel.

El programa 2 de La Ruleta de la Suerte Noche, gratis en atresplayer

Jorge Fernández y Laura Moure vuelven a ponerse al frente de esta nueva temporada de La Ruleta de la Suerte Noche. En el segundo programa Sandra, Sofía y Rayo han sido los tres concursantes de esta entrega. El programa ha estado muy disputado ya que las diferencias entre los concursantes se han mantenido ajustadas durante buena parte del juego, con momentos divertidos y emoción hasta el tramo final ya puedes volver a ver cómo fue su paso por el programa que ya tienes disponible gratis en atresplayer.