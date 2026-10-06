Accede al recopilatorio completo de las terceras Audiciones a ciegas de La Voz: los temas más virales, la elección de equipos y el talento que cautivó al jurado, gratis en atresplayer

Ya puedes volver a ver en atresplayer todas las Audiciones a ciegas del tercer programa de La Voz 2026. ¡Revívelas!

1. Beltrán hace historia en La Voz tras quedarse fuera: así fue su segunda audición

El talent ha regresado al escenario de La Voz con un tema de Dani Fernández y ha conseguido convencer a los coaches en su segunda oportunidad.

2. Marta Berlín regresa a La Voz 8 años después de La Voz Kids

La talent ha vuelto al escenario de La Voz ocho años después de participar en La Voz Kids y ha sorprendido a los coaches con su actuación de Christina Aguilera.

3. Rachel enamora a Melendi, Mika y Lola Índigo en La Voz con una actuación llena de luz

La talent se ha subido al escenario de La Voz para interpretar ‘Malagueña salerosa’ y ha conquistado a los coaches con su actuación.

4. La actuación de Inés que deja en shock a Melendi en La Voz

Inés ha regresado a La Voz dos años después de participar en La Voz Kids. Aunque ningún coach se ha girado, Melendi y Lola Índigo la han reconocido nada más verla.

5. Los coaches se rinden ante Omar en La Voz

Omar ha protagonizado una de las actuaciones más impactantes de la noche con ‘Dancing On My Own’ durante las Audiciones a ciegas de La Voz.

6. Teresa consigue entrar en La Voz en el último segundo y sorprende a los coaches

La talent ha interpretado ‘Je veux’ en el escenario de La Voz y ha conseguido convencer a Mika y Melendi cuando todo parecía perdido.

7. Jhon deja huella en La Voz con su actuación de Beyoncé

El talent ha interpretado ‘Listen’ de Beyoncé durante las Audiciones a ciegas de La Voz y ha conseguido conquistar a los coaches.

8. Tony y Melissa protagonizan el primer dúo de La Voz

Las dos talents se han presentado juntas a las Audiciones a ciegas de La Voz con ‘Don’t Let Go’, protagonizando el primer dúo de la temporada.

9. Marta Salas se atreve con Rosalía en La Voz y acaba emocionada por la reacción de los coaches

La talent ha interpretado ‘Sexo, Violencia y Llantas’ de Rosalía sobre el escenario de La Voz y no ha podido contener la emoción ante la reacción de los coaches.

10. Nerea deja una preciosa lección tras quedarse fuera de La Voz: “Gracias por tu actitud”

La talent ha apostado por ‘Nana triste’, de Natalia Lacunza, en las Audiciones a ciegas de La Voz, aunque finalmente no ha conseguido entrar en el programa.

11. Lola Índigo pulsa el botón de La Voz por error antes de que Elena empiece a cantar

Elena Mesa todavía no había comenzado su actuación cuando Lola Índigo pulsó por error el botón de La Voz. Lo que parecía un despiste acabó convirtiéndose en una inesperada señal.

Recuerda que ya puedes ver los programas completos de La Voz en atresplayer