Repasa todas las actuaciones ganadoras de Tu cara me suena 13: desde María Parrado y J Kbello hasta Sole Giménez, gala a gala, con las imitaciones más memorables de la temporada.

Tu cara me suena 13 ya ha finalizado y ya conocemos a su flamante ganador, no obstante el programa ha dejado actuaciones verdaderamente increíbles. Repasamos las imitaciones de esta temporada que han ganado cada gala de Tu cara me suena

Gala 1 - María Parrado como Ana Mena

La concursante María Parrado cautivó en la primera gala al público y al jurado con su interpretación de Carita triste de Ana Mena.

Gala 2 - J Kbello imita a Alex Warren

J Kbello emocionó y conquistó la segunda gala de Tu cara me suena con su imitación de Alex Warren y su canción Ordinary.

Gala 3 - Sole Giménez en la piel de Édith Piaf

La cantante Sole Giménez robó el corazón al jurado y al público gracias a su mágica interpretación de Non, je ne regrette rien de Édith Piaf.

Gala 4 - J Kbello y Lucas Curotto como Carín León y Maluma

El gaditano J Kbello ganó la cuarta gala acompañado por Lucas Curotto. Juntos imitaron a Carín León y Maluma, se llevaron la máxima puntuación del jurado y del público.

Gala 5 - Cristina Castaño imitó a Rigoberta Bandini

Cristina Castaño ganó gracias al voto del público la quinta gala de Tu cara me suena como Rigoberta Bandini y su canción El amor.

Gala 6 - María Parrado se fusionó con Rosalía

Aunque la sexta gala fue muy reñida, finalmente María Parrado y su increíble imitación de Rosalía y su popular canción, La perla, se llevaron la máxima puntuación de la noche.

Gala 7 - Martín Savi se transformó en Adele

El argentino Martín Savi logró la victoria en la gala número siete tras meterse en la piel y la voz de Adele y su portentoso Rolling in the deep.

Gala 8 - Paula Koops como Raye

Paula Koops imitó a Raye con Where is my husband! tanto el jurado como el público le otorgaron la máxima puntuación logrando así su primera victoria en Tu cara me suena durante la octava gala.

Gala 9 - J Kbello emuló a Elvis Presley

El gaditano conquistó con una espectacular imitación del Rey del rock, Elvis Presley con su baile y su voz interpretando Bossa nova baby.

Gala 10 - J Kbello se transformó en Steven Tyler de Aerosmith

En la gala número diez J Kbello dejó con la boca abierta a público y jurado trans meterse en la piel de Steven Tyler, el vocalista de la banda Aerosmith, interpretando el tema I don’t want to miss a thing

Gala 11 -J Kbello como Bruno Mars junto a Nia como Beyoncé

Por tercera semana consecutiva J Kbello se llevó la victoria en Tu cara me suena, en la undécima gala lo hizo imitando a Bruno Mars con la ayuda de Nia quién se metió en la piel de Beyoncé. Juntos ofrecieron una espectacular actuación con los temas de los artistas Uptowm funk y Formation

Gala 12 - María Parrado deslumbró como Céline Dion

La concursante cantaba por primera vez en francés al ponerse en la piel de la cantante Céline Dion y el tema Ne partes pas sans moi, que dejó a público y jurado con la piel de gallina.

Gala 13 - María Parrado imitó a Pastora Soler

En el último programa antes de la gran final María Parrado volvió a hacerse con las mayores votaciones del público y jurado por su espectacular imitación de Pastora Soler y su canción La tormenta.

Gala Final - J Kbello como Hugh Jackman

Tras una final de escándalo, J Kbello fue el más votado por la audiencia tras su impresionante imitación de Hugh Jackman con The greatest show. Con esto, se pone fin a Tu cara me suena 13, que termina coronando al gaditano como el campeón de la edición.

Recuerda que puedes volver a ver todas las actuaciones de Tu cara me suena 13 en atresplayer.