Revive las mejores actuaciones de las Batallas de La Voz 2026. Emoción, talento y decisiones difíciles de Pablo López, Melendi, Lola Índigo, Mika Y Vanesa Martín.

La Voz 2026 ha arrancado una de las fases más emocionantes del concurso: las Batallas. Los talents de los equipos de Pablo López, Melendi, Lola Índigo y Mika que se han enfrentado sobre el escenario en duelos llenos de emoción, talento y grandes interpretaciones. Una noche muy complicada para los coaches, incluida también Vanesa Martín que han tenido que tomar decisiones difíciles y elegir qué voces continúan en el programa. ¡Vuelve a disfrutar de las mejores actuaciones de las Batallas de La Voz 2026!

Actuaciones de las Batallas de La Voz 2026:

1. Los 56 talents de La Voz sorprenden cantando la canción '102 segundos' de Pablo López

Los 56 talents de La Voz han protagonizado una actuación muy especial al interpretar 102 segundos, la canción compuesta por Pablo López. Una emocionante interpretación colectiva que ha inaugurado las Batallas y ha sorprendido a los cuatro coaches.

2. Manuela e Ismael interpretan 'You are the Reason' de Calum Scott

Las Batallas de La Voz han comenzado con un duelo muy especial. Manuela e Ismael, talents del equipo de Melendi, han unido sus voces para interpretar 'You Are the Reason', de Calum Scott. Ella, finalista de La Voz Kids, y él, con menos experiencia sobre los escenarios, han protagonizado un enfrentamiento lleno de emoción. Finalmente, Manuela ha conseguido imponerse y continuar en el concurso.

3. Marta Salas y Rachel emocionan con 'Devuélveme la vida' de Antonio Orozco

Marta Salas y Rachel han protagonizado una de las Batallas más emocionantes de La Voz 2026. Las dos talents del equipo de Melendi han interpretado ‘Devuélveme la vida’, de Antonio Orozco, en una actuación cargada de sentimiento que ha puesto las cosas muy difíciles al coach asturiano.

4. Lorena y Enrique se enfrentan a la batalla más lírica con 'Who Wants to Live Forever' de Queen

La lírica ha sido la gran protagonista de una de las Batallas más especiales de La Voz. Lorena y Enrique han defendido 'Who Wants to Live Forever', el mítico tema de Queen, con una interpretación llena de emoción, potencia vocal y sensibilidad. Una actuación que ha dejado a Melendi ante una decisión muy complicada.

5. Jhon y Mariona han interpretado 'Die With a Smile' de Lady Gaga y Bruno Mars

Jhon y Mariona han protagonizado la primera Batalla del equipo de Pablo López. Los dos talents han unido sus voces para interpretar 'Die With a Smile', el éxito de Lady Gaga y Bruno Mars, demostrando una conexión especial sobre el escenario que ha sorprendido al coach malagueño.

6. Lucía y Adriana cantan 'Aunque sea un momento' de Kany García

Lucía Bazán y Adriana Moreno han protagonizado una de las Batallas más complicadas para Pablo López. Las dos talents de su equipo han interpretado 'Aunque sea un momento', de Kany García, en un duelo vocal que ha obligado al coach a reflexionar antes de tomar una decisión.

7. Mónica y Carla se enfrentan en el escenario con 'Mía' de Belén Aguilera

Mónica y Carla han unido sus voces para interpretar 'Mía', de Belén Aguilera, en una nueva Batalla del equipo de Pablo López. Las dos talents han defendido el tema con personalidad y sensibilidad, dejando al coach ante una elección especialmente complicada.

8. Ambrosio y Pau emocionan con 'Yellow' de Coldplay

Ambrosio y Pau han emocionado con su interpretación de 'Yellow', uno de los grandes éxitos de Coldplay. Los dos talents del equipo de Pablo López han conectado con la canción y han transmitido toda su sensibilidad sobre el escenario.

9. Kika Cardoso y Rubén han interpretado 'The Time of My Life'

Lola Índigo no ha podido contener las lágrimas después de escuchar a Kika Cardoso y Rubén interpretar 'The Time of My Life'. Los dos talents han protagonizado una Batalla espectacular, llena de energía y complicidad, que ha emocionado a la coach granadina y ha convertido su elección en una de las más difíciles de la noche.

10. Raúl y Elena unen sus voces para interpretar 'Algo contigo'

Raúl y Elena han conquistado el escenario de La Voz con su interpretación de 'Algo contigo'. Los dos talents del equipo de Lola Índigo han demostrado una gran conexión y complicidad durante la actuación, dejando a su coach ante una decisión muy complicada.

11. Marta y Jhonatan se dejan la piel con 'Tu recuerdo' de Ricky Martin y Chambao

Dos estilos muy diferentes se han encontrado sobre el escenario de La Voz. Marta y Jhonatan han protagonizado una nueva Batalla del equipo de Lola Índigo interpretando 'Tu recuerdo', de Ricky Martin y Chambao. Un tema icónico con el que ambos talents han demostrado su capacidad de adaptación y han sorprendido a los coaches.

12. Irene y Estrella han desatado toda su fuerza con 'Love on the Brain' de Rihanna

Irene y Estrella Marina han protagonizado una auténtica demostración de fuerza sobre el escenario de La Voz. Las dos talents del equipo de Lola Índigo han interpretado 'Love on the Brain', de Rihanna, sacando toda su garra y potencia vocal. Una actuación explosiva que ha provocado la admiración de los coaches y ha llevado a Vanesa Martín a rendirse ante ellas.

13. Isabel y Pitú crean magia con 'Yo sé que te amaré'

Isabel y Pitú han protagonizado la primera Batalla del equipo de Mika con una interpretación muy especial de 'Yo sé que te amaré'. Los dos talents han unido sus voces en una actuación llena de sensibilidad y complicidad que ha conquistado al escenario.

14. Nico y Lingyun interpretan 'Human' de Christina Perri

Nico y Lingyun han protagonizado un duelo muy especial en La Voz al interpretar 'Human', de Christina Perri. Los dos talents han tenido que encontrar el equilibrio entre sus estilos musicales, muy diferentes entre sí. Una dificultad que Mika ha reconocido desde los primeros ensayos.

15.Carlos e Izán cantan 'I'm Not the Only One' de Sam Smith

Carlos e Izán han conseguido levantar a todos los coaches de La Voz con su espectacular interpretación de 'I'm Not the Only One' de Sam Smith. Los dos talents del equipo de Mika han protagonizado una Batalla llena de fuerza y talento que ha terminado con los coaches en pie y una gran ovación. Una demostración del enorme potencial de ambos artistas.

Si no puedes esperar para ver como continúan las batallas de La Voz 2026 recuerda que ya tienes disponible en preestreno en atresplayer el próximo programa.