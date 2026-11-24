¡Nuevo programa de Timadores ya disponible! Revive uno de los casos de estafa más mediáticos de nuestro país: El reverendo Vargas y la estafa del falso guía espiritual.

¿Conoces el caso del reverendo Vargas y la estafa del falso guía espiritual? David Vargas Pino nació 1974, vivía en la zona alta de Barcelona, en Sant Vicent de Castellé.

Durante años se aprovechó de la religión para engañar, mentir y estafar. Se ganaba la confianza de algunas de sus feligresas, llegando incluso algunas a poner sus bienes a nombre del sacerdote. Este es el caso de la señora Paquita... En este episodio de Timadores revivimos uno de los casos de estafa más mediáticos de España y cómo gracias al buen olfato de un notario, el engaño de este falso sacerdote llegó a su fin.

Una vida oculta

Además de estafar a sus fieles, David llevaba una vida oculta. Salidas nocturnas, relaciones homosexuales, extorsiones...

En 2013, el caso se hizo muy mediático. David intentó suicidarse lanzándose por un puente, cayó encima de una persona pero sobrevivió y continúa a espera de juicio.

¿Quieres saber más sobre esta famosa estafa que acaparó muchos titulares? El programa al completo en atresplayer.