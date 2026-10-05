Sin margen de error ni marcha atrás: repasamos los momentos decisivos de la nueva entrega. Adelántate a todos y disfruta del preestreno en atresplayer.

La telenovela turca El Secreto, protagonizada por Murat Yıldırım y Cemre Baysel lidera y lo mas visto de la noche del domingo en Antena 3, subiendo al 11,7% de cuota de pantalla. Además crece en seguidores hasta cerca del millón de media y los 2,3 millones de espectadores únicos. Ya puedes volver a ver el capítulo cinco en atresplayer y adelantarte a la emisión ya que está disponible en preestreno el capítulo 6.

Capítulo 6 de El Secreto en preestreno: la difícil decisión que debe tomar Serhat

En el capítulo 6 que ya tienes disponible en preestreno en atresplayer, Kader, influencidada por su madre regresa junto a sus terribles padres adoptivos Tülay y Erkan. Zeynep dispuesta a recuperar a Kader, abandona finalmente la casa de los Tecer.

Por otro lado, Serhat habla con sus hijas y busca la forma de que alejar definitivamente a Berrak de su hogar. No obstante, una llamada de Can obligará a Serhat a tomar una difícil decisión ¡No te lo puedes perder!

Capítulo 5 de El Secreto ya en abierto en atresplayer: Serhat está decidido a descubrir la verdad

En el quinto capítulo de El Secreto, la familia Tecer celebra que Berrak ha despertado, sin embargo, Serhat no puede perdonar a su esposa y está decidido más que nunca a descubrir la verdad que le han ocultado, la identidad del padre de Kader.

Serhat tiene muy claro que quiere el divorcio y empezar nuevamente con sus hijas y lejos de Berrak, sin embargo, esta no está dispuesta a perder todo lo que había conseguido en su vida y se niega a concederle el divorcio. Además se instala de vuelta en casa pese a la negativa de Serhat.

Con Berrak de vuelta Zeynep está convencida de que ha llegado ya el momento de marcharse. Espera pacientemente que Berrak acepte a Kader por fin como su hija. Sin embargo, Berrak rechaza por completo a Kader rompiendo todas las expectativas de Zeynep.

Ya puedes volver a ver el emocionante capítulo 5 de El Secreto en atresplayer.