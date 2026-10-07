Camila Valero y Brandon Peniche encabezan un elenco lleno de secretos, alianzas y rivalidades familiares que ya se puede ver en atresplayer.

Camila Valero y Brandon Peniche encabezan el reparto de La historia de Juana, la serie de ViX que llega cargada de secretos, romances, alianzas y rivalidades familiares. La ficción ya está disponible en atresplayer, donde puedes ver gratis sus cinco primeros capítulos.

La historia de Juana cuenta la sorprendente historia de una joven que queda embarazada después de ser sometida por error a una inseminación artificial durante una revisión ginecológica. El giro es todavía mayor cuando descubre que el padre biológico del bebé es Gabriel Rubio, un hombre al que ni siquiera conoce.

Juana, que nunca ha tenido una relación sentimental y ha decidido reservar su virginidad para el hombre del que realmente se enamore, tendrá que enfrentarse a una situación completamente inesperada. Su camino se cruzará con el de Gabriel y, poco a poco, ambos descubrirán que entre ellos existe una conexión que va mucho más allá de su futuro hijo.

Quién es quién en La historia de Juana

El reparto de La historia de Juana está encabezado por Camila Valero, Brandon Peniche, Irina Baeva, Fabiola Guadalajara y Alexis Ayala, entre otros intérpretes.

Estos son los principales personajes de la serie:

Camila Valero es Juana Guadalupe Bravo

Juana Guadalupe Bravo es la protagonista de la historia. Es una joven humilde, hija de una madre soltera y nieta de una mujer que también fue abandonada por su marido.

Estas experiencias familiares han influido en su manera de entender el amor. Juana ha decidido mantener su virginidad hasta encontrar a un hombre del que se enamore de verdad, aunque por el momento su vida está centrada principalmente en trabajar y estudiar.

Alegre, empática y madura, Juana es también una buena amiga y una mujer que no soporta las injusticias. Sin embargo, su carácter decidido puede llevarla a ser bastante testaruda.

Todo cambia cuando acude a una revisión ginecológica y, por error, recibe una inseminación con el esperma de Gabriel Rubio, un hombre al que ni siquiera conoce.

Después del desconcierto inicial, Juana decide seguir adelante con el embarazo. El destino hará que, además, termine trabajando para Gabriel.

Al principio, él siente simplemente simpatía por ella, pero la convivencia y las situaciones que ambos comparten harán que sus sentimientos comiencen a cambiar.

Camila Valero es Juana Guadalupe Bravo | Univisión

Brandon Peniche es Gabriel Rubio

Gabriel Rubio es un exitoso empresario conocido como “el príncipe de la cerveza” por su trabajo al frente de la cervecería que heredó de su padre.

Después de ser diagnosticado de cáncer, Gabriel decidió preservar muestras de esperma antes de comenzar sus tratamientos. Una vez recuperado, siente un fuerte deseo de convertirse en padre.

El problema es que su mujer, Paula, no comparte esa necesidad. La pareja lleva una vida marcada por los viajes, las fiestas y una intensa vida social.

Ante la insistencia de Gabriel, ambos intentan convertirse en padres mediante un vientre de alquiler. Sin embargo, durante el procedimiento se produce el error que cambia sus vidas: Juana es inseminada accidentalmente con el esperma de Gabriel.

Cuando Rosa, la mujer que iba a ejercer como madre gestante, sufre un aborto espontáneo, Gabriel cree que ha perdido su última oportunidad de tener un hijo.

Mientras tanto, su matrimonio comienza a resquebrajarse y el empresario también tiene que enfrentarse a su suegro, que pretende acabar con su negocio.

Brandon Peniche es Gabriel Rubio | Univisión

Irina Baeva es Paula Fuenmayor

Paula Fuenmayor es la mujer de Gabriel. Es hermosa, pero también superficial, egoísta y muy ambiciosa.

Paula consiguió casarse con Gabriel después de hacerle creer que ambos compartían los mismos sueños y objetivos. Sin embargo, la llegada de Juana pone en peligro su matrimonio.

Cuando descubre que la joven está embarazada del hijo de Gabriel debido a la inseminación accidental, Paula hará todo lo posible para apartarla de su camino.

Pero Juana no será su única rival. Paula también tendrá que enfrentarse a Camila, su supuesta mejor amiga, que está decidida a seducir a Gabriel.

Irina Baeva es Paula Fuenmayor | Univisión

Fabiola Guadalajara es Camila Montes de Armas

Camila Montes de Armas ha conseguido convertirse en una mujer rica y poderosa después de una infancia complicada.

Tras casarse con Francisco de Armas, su vida da un nuevo giro cuando su matrimonio se complica y su marido desaparece, dejándola sin dinero.

Camila decide entonces aliarse con Paula, su mejor amiga, aunque sus verdaderas intenciones son mucho más ambiciosas.

A pesar de que detesta a Rogelio Fuenmayor, intenta seducirlo mientras mantiene oculto su verdadero objetivo: conquistar a Gabriel, por quien está secretamente enamorada.

Fabiola Guadalajara es Camila Montes de Armas | Univisón

Alexis Ayala es Rogelio Fuenmayor

Rogelio Fuenmayor es el padre de Paula y Manuel y marido de Amparo. Es el gerente de distribución de la Cervecería Rubio y accionista honorario de la compañía.

Sin embargo, Rogelio esconde un importante secreto. También controla la mayoría de las acciones de Cervecería Astro, la competencia directa del negocio de Gabriel.

Su objetivo es conseguir que la cervecería de Gabriel quiebre, por lo que no dudará en utilizar todo tipo de estrategias para conseguirlo.

Manipulador y sin escrúpulos, Rogelio se convierte así en uno de los principales obstáculos para Gabriel y su familia.

Alexis Ayala es Rogelio Fuenmayor | Univisión

Dónde ver La historia de Juana

Ya puedes ver La historia de Juana en atresplayer, con sus cinco primeros capítulos disponibles gratis. El resto de episodios podrás verlos gracias al PLAN ViX.

Descubre cómo cambia la vida de sus protagonistas después de una inseminación accidental y qué consecuencias tendrá el embarazo de Juana para las dos familias. ¡No te lo puedes perder!