El casting para encontrar a las futuras concursantes que luchen por ser la nueva superestrella drag española se abre este mismo lunes en la web del programa.

Drag Race España continuará haciéndose más grande en atresplayer. Tras el gran éxito que está consiguiendo cada domingo la sexta edición, arrasando cada semana, la plataforma de Atresmedia renueva su confianza en el formato que capitanea Supremme de Luxe. atresplayer renueva Drag Race España por una séptima edición.

El taller más famoso de la televisión ya busca a nuevas reinas para ocupar sus mesas. El talent show abre casting este mismo lunees 23 de noviembre a través de la web del programa. El programa que ha revolucionado la televisión busca una nueva generación de drags que lucharán por convertirse en la nueva superestrella drag española.

Esta renovación llega antes de que termine la emisión de esta sexta edición, que está arrasando cada domingo y que ha consolidado al formato como un referente del entretenimiento en la televisión actual y como una verdadera plataforma para que el arte drag ocupe un lugar destacado. Drag Race España triunfa cada domingo entre público y crítica, y ha logrado en esta sexta temporada que su primer episodio (Cara o cruz) sea ya uno de los mejor valorados de toda la historia de la franquicia española. Un hito que se une a la oleada de críticas positivas que está recibiendo la temporada.

Además, el Meet The Queens de esta sexta edición ha sido el más visto de toda la historia de la franquicia española, un éxito que se mantiene cada domingo en atresplayer.

¿Quién será la próxima superestrella drag española?

Drag Race España buscará de nuevo a la mejor superestrella drag española a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las reinas deberán superar pruebas de costura, talento, baile o interpretación para evitar ser eliminadas y abrirse paso entre sus compañeras hasta la Gran Final. Lo harán en mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada capítulo siempre consistirá en una gran pasarela en la que las participantes mostrarán sus mejores looks según la categoría semanal.

Drag Race España, mucho más que un programa de TV

Desde que llegase a atresplayer, Drag Race España ha hecho historia y ha sido un fenómeno a nivel mundial, consiguiendo el aplauso unánime del público y de la crítica, recibiendo numerosos comentarios positivos de todas partes del mundo.

Drag Race España es mucho más que un programa de televisión. Ha revolucionado por completo el panorama artístico internacional y ha conseguido además generar una gran comunidad. Los fans del programa se organizan cada domingo para ver juntos el estreno en numerosos puntos de España y las salas se llenan para ver el formato en comunidad, lo que hace todavía más especial este programa.

atresplayer vive una temporada histórica

atresplayer continúa reforzando su liderazgo en el mercado audiovisual español y cierra la temporada con cifras récord. La plataforma de Atresmedia se consolida como la plataforma nacional líder, tras reunir 24 millones de espectadores a lo largo de la temporada, y alcanza además un nuevo récord de más de 760.000 abonados, reflejo del crecimiento sostenido de su modelo de suscripción y de la confianza de los usuarios en su oferta de contenidos.

atresplayer da cabida a tipo de géneros de ficción para hacer más grande su catálogo y en los últimos meses ha estrenado títulos como Mar Afuera, La Ruta: Vol. 2: Ibiza, La Nena, Rafaela y su loco mundo, Entre tierras 2, Las hijas de la criada, Los Protegidos: Un nuevo poder, 33 días o Ágata y Lola. Además, ha vuelto a dar espacio al entretenimiento original con la quinta temporada de Drag Race España.

atresplayer no para de hacerse grande y ha arrancado esta nueva temporada con el estreno de A la deriva (cada domingo, un nuevo episodio) y el próximo estreno de la segunda temporada de FoQ: La nueva generación (6 de diciembre). Además, en los próximos meses llegarán las nuevas temporadas de ¿A qué estás esperando? y Perdiendo el juicio o nuevos títulos como Las Vecinas, Trazos ocultos, Sira, Mi querida Lucía o Crimen en España. Además, atresplayer estrenará próximamente la segunda edición de Drag Race España All Stars o la serie documental Los hombres equivocados.

Además, atresplayer le concede la oportunidad al suscriptor de poder ver todo el contenido de Atresmedia cómo y cuándo quiere. Programas y series de éxito como La Voz, Mask Singer: adivina quién canta, Batalla de restaurantes, Sueños de libertad, Tu cara me suena, El Hormiguero o Pasapalabra forman parte de un catálogo que se hace más grande cada día.