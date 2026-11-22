Las reinas sacan sus lenguas a pasear en el Roast de la sexta temporada de Drag Race España
Disfruta ya del noveno programa, disponible en atresplayer.
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En el noveno programa de Drag Race España, las reinas se han enfrentado al Roast. Y uno muy especial porque lo han hecho más perras que nunca. Las concursantes han afilado sus lenguas para decir todo lo que se les ha pasado por la cabeza, y no solo a sus compañeras.
En el plató, el jurado y las reinas eliminadas también han recibido lo suyo, todo bajo la atenta mirada de un público que ha estado en el plató viéndolo todo.
No te pierdas el Roast completo, y disfruta del noveno programa de Drag Race España en atresplayer.