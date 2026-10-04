Las reinas presentan sus colecciones en pasarela: la categoría es… ¡De andar por casa!
Esta semana, las concursantes se han enfrentado al reto de costura, pero esta vez, por equipos.
Esta semana, las concursantes se han enfrentado al reto de costura, pero esta vez, por equipos.
Por primera vez en Drag Race España, las concursantes se han enfrentado al primer reto de costura… ¡Por equipos! En este caso, cada equipo conformado por 4 concursantes, han tenido que elaborar y presentar en pasarela una colección glamourosa y de alta costura.
El primer equipo en salir al escenario ha sido el capitaneado por Àlex Marteen junto a Maitetxu Mía, Liak y Liz Dust. Llamadas la Casa de Saint Torpez y presentando la colección Un día de cruising – crucero, las reinas han contado cómo es el día de una mujer rica de crucero en Saint Tropez.
Seguidamente, la casa Dulce & Banana se han subido a la pasarela de Drag Race España para presentar la colección Dinastía travesti. Coco Luna, Marcus Massalami, Kim Miller y La Sorny han representado a los miembros de una familia real que se ha ido de picnic.
Por último, The House of Aurora Couture, conformada por Joan Chevalier, Buba Anorex, Alma DeSoul y Vanessa Artiles, han desfilado con su colección De ensueño. ¡Toda una fantasía!
No te pierdas esta pasarela de altura, ya disponible en el segundo programa de la sexta temporada de Drag Race España. ¡En atresplayer!