Disfruta del reencuentro de Drag Race España, ya disponible en atresplayer.

En el reencuentro de Drag Race España hemos podido disfrutar de la pasarela de Miss Look Perdido. En ella, las reinas eliminadas han mostrado los outfits que no vimos en el concurso.

Una oportunidad para poner sobre el escenario del concurso looks icónicos que no habíamos podido ver antes.

Esto y mucho más, ya está disponible en el Reencuentro de Drag Race España, completo en atresplayer.