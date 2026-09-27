En su primer minireto, las concursantes han tenido que luchar contra viento y marea para salir bien en las fotos.

En el primer minireto de la sexta temporada las reinas han entrado en la Fotomatona de Drag Race España para hacerse sus fotos de promoción. Eso sí, no ha sido fácil.

Las concursantes han tenido que luchar contra el viento y el agua y aún así salir divinas en las fotos que se han hecho. ¡Pero lo han conseguido con creces!

Disfruta ya del primer programa de Drag Race España, disponible en atresplayer.