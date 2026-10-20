Liz Dust ha sido la reina eliminada del cuarto programa de Drag Race España, y ha acudido a Reina, reina y reina para hablar con Mafalda González de todo lo que ha pasado en su concurso, y mucho más.

La reina valenciana ha sido eliminada tras el maxi reto de las drag bands, en el que las concursantes han presentado una actuación coreografiada por ellas y con una canción propia. Ella, integrante del grupo The Spell Girls, ha interpretado Vaya cruz.

No dejes pasar la oportunidad de conocer más a Liz Dust en este nuevo programa de Reina, reina y reina, ya disponible en atresplayer.