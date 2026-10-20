Mafalda González ha conversado con la reina eliminada del cuarto programa de la sexta temporada de Drag Race España.

Liz Dust ha sido la reina eliminada del cuarto programa de Drag Race España, y ha acudido a Reina, reina y reina para hablar con Mafalda González de todo lo que ha pasado en su concurso, y mucho más.

La reina valenciana ha sido eliminada tras el maxi reto de las drag bands, en el que las concursantes han presentado una actuación coreografiada por ellas y con una canción propia. Ella, integrante del grupo The Spell Girls, ha interpretado Vaya cruz.

No dejes pasar la oportunidad de conocer más a Liz Dust en este nuevo programa de Reina, reina y reina, ya disponible en atresplayer.