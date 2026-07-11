Este domingo se estrena en atresplayer Ágata y Lola, te contamos algunos motivos por los que la serie te atrapará desde el minuto uno.

Ágata y Lola, la nueva serie exclusiva de atresplayer, llega este domingo 12 de julio a la plataforma con una propuesta diferente dentro del género policiaco. Protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol, la ficción combina investigación criminal, emoción y personajes llenos de matices en una historia que engancha desde el primer episodio.

Te contamos tres razones por las que no te puedes perder uno de los estrenos más esperados del verano.

Una pareja protagonista que rompe todos los esquemas

La inspectora Lola Castro (Eva Martín) lidera el Grupo de Homicidios de la Policía Judicial de Vigo. Es intuitiva, impulsiva, cercana y no duda en saltarse las normas cuando cree que es necesario para resolver un caso.

Por otro lado está Ágata (Mireia Oriol), una brillante documentalista policial apasionada por la criminología que está dentro del espectro autista. Su extraordinaria memoria, su capacidad de análisis y su forma de interpretar las pruebas aportan una perspectiva completamente distinta a cada investigación.

Ágata y Lola, primeras imágenes | Atresmedia

Cuando ambas empiezan a trabajar juntas descubren que forman un tándem tan inesperado como eficaz. Sus diferencias se convierten en su mayor fortaleza para resolver los casos más complejos.

Un reparto lleno de rostros conocidos

Junto a Eva Martín y Mireia Oriol, Ágata y Lola cuenta con un sólido reparto formado por Antonio Garrido, Francis Lorenzo, Eva Fernández, Xosé A. Touriñán, Celia Freijeiro, Miguel Canalejo y Sara Sanz.

Además, cada episodio incorpora colaboraciones especiales de reconocidos intérpretes como Berta Vázquez, Nancho Novo, Juanjo Puigcorbé, Mariano Peña, Antonio Molero o Manu Baqueiro, entre otros.

Antonio Garrido es Nico en Ágata y Lola | Atresmedia

Casos que atrapan desde el primer episodio

Con solo 8 episodios de 50 minutos es una serie dinámica que mantiene el ritmo narrativo y evita tramas alargadas innecesariamente. En cada episodio se presenta un caso policial diferente. Además de los casos criminales, la ficción aborda temas como la inclusión, la neurodiversidad, la conciliación familiar, la amistad y los prejuicios, aportando profundidad emocional a la historia.

Ágata y Lola | Atresmedia

Estreno el 12 de julio

Si te gustan las series de investigación con personajes diferentes, casos intrigantes y una historia que combina emoción, humor y misterio, Ágata y Lola reúne todos los ingredientes para convertirse en una de las ficciones más destacadas del año. ¡No te la puedes perder!