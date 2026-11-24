La comedia creada por Aníbal Gómez y protagonizada por Ingrid García-Jonsson consigue los premios a Mejor vestuario en miniserie y Mejor música en serie en la tercera edición de los galardones.

Rafaela y su loco mundo, la surrealista comedia creada por Aníbal Gómez, ha sido reconocida en los Premios Escena Nouarte 2026. La ficción ha conseguido el premio a Mejor vestuario en miniserie y el de Mejor música en serie, dos reconocimientos al trabajo artístico y creativo que da forma a su particular universo.

Protagonizada por Ingrid García-Jonsson, junto a Carlos Areces, Aníbal Gómez y Joaquín Reyes, y dirigida por Ernesto Sevilla, la serie destaca por su humor absurdo y su estética extravagante.

Así es Rafaela y su loco mundo

La ficción está basada en el libro de Aníbal Gómez El alucinante mundo de Rafaella Mozarella, y nos adentra a una peculiar realidad protagonizada por unas adolescentes bastante inusuales. A lo largo de sus ocho episodios, ya disponibles en atresplayer, acompañamos a Rafaela y a sus amigas en un sinfín de situaciones absurdas. Una comedia que no deja indiferente a nadie.

Para lograr este particular universo de Rafaela el vestuario y la música han sido claves a la hora de crear el ambiente dentro de la serie y ahora los Premios Escena Nouarte han reconocido a la ficción en estos campos con un galardón valorando la atención a estos detalles en el trabajo audiovisual.

Qué son los Premios Escena Nouarte

Los Premios Escena Nouarte, son unos galardones fomentados por NouArte Magazine que en 2026 celebran su tercera edición. Es un nuevo reconocimiento al trabajo artístico y técnico dentro del sector audiovisual español.

Su jurado está integrado por profesionales de diferentes ámbitos de la cultura y la comunicación, entre ellos actores, directores, guionistas y periodistas, que aportan una mirada diversa a la hora de valorar las producciones y sus diferentes aspectos creativos.

Con estos reconocimientos, los premios buscan dar visibilidad al talento, la creatividad y la diversidad de voces que contribuyen al desarrollo del audiovisual español.

Dónde ver Rafaela y su loco mundo

Rafael y su loco mundo es una serie original de atresplayer y tienes ya todos los capítulos disponibles en la plataforma. Si tienes ganas de pasar un buen rato y descubrir una serie diferente ¡No te la puedes perder!