Disfruta ya de su entrevista y del cuarto programa completo en atresplayer.

Rafa Méndez ha sido el juez especial invitado del cuarto programa de Drag Race España y ha confesado que lo que más le gusta del formato es que da un lugar al colectivo. “Me parece amazing”, ha dicho.

Ser jurado en Drag Race, ha asegurado, es más fácil que en otros programas porque hay mucho talento y sobre todo porque las reinas son muy agradecidas y aceptan las críticas del programa.

Rafa Méndez ha asegurado que lo que más le gusta del mundo travesti es que van como si fuera el último día de su vida. “Se han visto en situaciones precarias y ahora tienen su lugar”, ha afirmado.

El nombre drag de Rafa Méndez sería “La Amazing”, ha dejado claro. No te pierdas la entrevista en el vídeo y disfruta ya del cuarto programa en atresplayer.