Laca Udilla toma el salón de Samantha Ballentines a punta de corona y con un mensaje para los guionistas de Drag Race España. ¡La autoridad de nuestra host peligra!

Antifascista y reina de la pista, Laca Udilla llega a Sí lo digo dispuesta a imponer su régimen de fantasía y bigote. Ballentines e invitada se suman al mini reto de los draguiñoles del octavo programa de Drag Race España, ¡donde hasta una Ana Locking de trapo ha caído en el régimen! Si es que es una fashion victim...

Satín Greco se llevó la corona oficial, pero Caudilla lució una todavía más grande en su edición. Y Samantha da fe de ello porque… ¡Nuestra invitada ha traído la corona que llevó en el makeover para lucirla como merece!

Y, de repente, Laca Udilla saca su engalanada pistola y… ¡manda un mensaje a los guionistas de Drag Race España! Parece que Samantha Ballentines también está de acuerdo: las drags son de la noche, ¡no madrugan, cariño!

Caudilla no pasa ni una comentando sobre las reinas de la sexta temporada, pero tampoco se libra Samantha. Nuestra presentadora, al borde del desquicie, apaga el Sí lo digo de un arrebato. Fundido a negro. Pero ni este apagón, nunca visto antes, consigue silenciar a nuestra invitada.

¡Tanta dictadura tenía que acabar en rebelión! La moneda del Sí lo digo termina de encender a Samantha que rompe la cuarta pared, apunta directamente a cámara y lanza un mensaje contundente. Pero tras un lipsync legendario y lleno de acrobacias, ambas deciden hacer un alto el fuego y coinciden en celebrar el paso por el programa de la reina expulsada.

¡El régimen de Laca Udilla se ha instaurado en el Sí lo digo! Todos los detalles de esta nueva dictadura, ya disponible en atresplayer.