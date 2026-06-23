Descubre el reparto completo y los personajes principales de Perdona nuestros pecados, la apasionante historia llena de secretos, traiciones y amores imposibles que ya puedes ver en Vix y en atresplayer.

La serie Perdona nuestros pecados reúne a un gran elenco encabezado por Oka Giner, Emmanuel Palomares, Jorge Salinas y Erika Buenfil, quienes dan vida a personajes marcados por las diferencias sociales, las traiciones y las luchas familiares.

Tras su éxito en Nova, tienes ya disponible los cinco primeros capítulos en abierto en atresplayer, el resto podrás seguirlos a través de tu PLAN ViX o si tienes una cuenta Premium en atresplayer.

Armando Quiroga (Jorge Salinas) es el hombre más poderoso, influyente y adinerado de San Juan. Temido y respetado por todos, ha construido su vida sobre rígidos valores de clase y una férrea necesidad de controlar todo lo que ocurre a su alrededor.

Su mundo se tambalea cuando descubre que su hija Elsa (Oka Giner) mantiene una relación secreta con Andrés Martínez (Emmanuel Palomares), un joven trabajador y humilde, hijo de Silvia, la empleada doméstica de la familia Montero. A pesar de las profundas diferencias sociales que los separan, Elsa y Andrés viven una intensa historia de amor a escondidas.

Sin embargo, cuando Armando descubre el romance, se convierte en su principal enemigo. Convencido de que Andrés no está a la altura de su hija, hará todo lo posible para separarlos.

Si quieres conocer mejor a sus protagonistas, te contamos quién es quién en Perdona nuestros pecados.

Oka Giner es Elsa Quiroga

Elsa Quiroga es una joven inteligente, valiente y adelantada a su tiempo. Hija de Armando Quiroga y Estela Cáceres, y hermana de Elena, no está dispuesta a aceptar las normas impuestas por una sociedad marcada por las apariencias y las diferencias de clase.

Elsa Quiroga, la joven que desafía a su familia por amor | Televisa

Su vida cambia cuando se enamora de Andrés Martínez, un joven trabajador de origen humilde. Conscientes de que su relación será rechazada por sus familias, ambos intentarán proteger su amor en secreto mientras se enfrentan a numerosos obstáculos.

Emmanuel Palomares es Andrés Martínez

Andrés Martínez destaca por su honestidad, humildad y espíritu de lucha. Su romance con Elsa Quiroga desafía las rígidas barreras sociales que separan a ambas familias y lo convierte en uno de los personajes centrales de la historia.

Andrés Martínez, el joven que desafía a los Quiroga por amor a Elsa | Televisa

A medida que avanza la trama, Andrés deberá enfrentarse a amenazas, conflictos y secretos relacionados con su propio pasado, revelaciones que podrían cambiar para siempre su destino y el de quienes le rodean.

Jorge Salinas es Armando Quiroga

Armando Quiroga es el gran antagonista de la serie. Director de La Magnolia, la empresa familiar de su esposa, es un hombre ambicioso, manipulador y obsesionado con el poder.

Armando Quiroga, el ambicioso empresario capaz de todo por mantener el poder | Televisa

Acostumbrado a controlar todo cuanto sucede a su alrededor, considera enemigo a cualquiera que desafíe su autoridad. Su carácter despiadado lo llevará a enfrentarse incluso a los miembros de su propia familia para proteger sus intereses.

Erika Buenfil es Estela Cáceres

Estela Cáceres ha dedicado su vida a cuidar de su familia. Casada con Armando Quiroga y madre de cinco hijos, cree vivir en un matrimonio sólido y estable.

Erika Buenfil es Estela Cáceres en Perdona nuestros pecados | Atresmedia

Sin embargo, desconoce que su marido mantiene una relación secreta con su mejor amiga, Ángela Bulnes. Cuando las mentiras comiencen a salir a la luz, Estela deberá enfrentarse a una realidad que pondrá a prueba todas sus convicciones.

Daniela Cordero es Elena Quiroga

Elena Quiroga es la hija mayor de Armando y Estela. Desde pequeña ha sido la favorita de su padre, una situación que ha condicionado su personalidad y su forma de relacionarse con los demás.

Elena Quiroga, la hija favorita de Armando dispuesta a protegerlo a cualquier precio | Nova

Leal a Armando hasta las últimas consecuencias, Elena comparte muchos de sus prejuicios y se convierte en una de las principales opositoras de la relación entre Elsa y Andrés. La rivalidad con su hermana marcará buena parte de la trama.

Sabine Moussier es Ángela Bulnes

Ángela Bulnes es una mujer ambiciosa que mantiene una relación clandestina con Armando Quiroga, el marido de su mejor amiga.

Ángela Bulnes, la mujer que pone en jaque a la familia Quiroga | Televisa

Lo que comienza como una aventura secreta termina desencadenando una compleja red de engaños, chantajes y traiciones. Cuando un detective descubre la verdad, las consecuencias amenazan con destruir varias familias.

Ricardo Fastlicht es Lamberto Montero

Lamberto Montero es uno de los personajes que esconde algunos de los secretos más importantes de la historia.

Lamberto Montero es el marido de Ángela y esconde un secreto que marcará el destino de Andrés | Nova

Su relación con Silvia, la empleada doméstica de su hogar, dará lugar a acontecimientos inesperados que tendrán un gran impacto en el desarrollo de la trama y en la vida de numerosos personajes.

Osvaldo de León es Gerardo Montero

Gerardo Montero representa la integridad en un entorno marcado por las mentiras y los intereses personales.

Gerardo Montero, el hijo de Ángela y Lamberto representa los valores y la esperanza de la familia | Nova

Hijo de Ángela y Lamberto, es un hombre generoso, comprometido y profundamente empático. Su vocación médica refleja su deseo de ayudar a los demás y luchar contra las injusticias que observa a su alrededor.

Mientras los conflictos familiares se intensifican, Gerardo intentará mantenerse fiel a sus principios y convertirse en un apoyo para quienes más lo necesitan.

Fernanda Urdapilleta es Aurora Montero

Aurora Montero es una joven decidida y valiente que no duda en enfrentarse a las injusticias.

Aurora Montero, la hija de Ángela y Lamberto que no teme enfrentarse a su padre | Nova

Hija de Ángela y Lamberto, mantiene una estrecha relación con su madre y se rebela contra muchas de las decisiones impuestas por su padre. Su fortaleza y determinación la convierten en una de las figuras más destacadas de la nueva generación de personajes.

Recuerda que ya tienes disponible los cinco primeros capítulos gratuitos en abierto en atresplayer. El resto de episodios podrás verlos gracias a tu Plan Premium o a tu Plan Vix.