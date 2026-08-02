Conoce a los personajes interpretados por Miguel Rodarte, Paulina Gaitán, Tessa Ía y Aldo Escalante Ochoa en La Banda. La nueva serie de humor que ya puedes ver en atresplayer.

La Banda es una historia que mezcla comedia, acción y crimen en una aventura tan impredecible como divertida. La serie sigue a un grupo de trabajadores que, para salvar la empresa en la que han pasado gran parte de sus vidas, acaban formando una improvisada banda criminal. Ya puedes ver el primer capítulo gratis en atresplayer y el resto de episodios podrás disfrutarlos a través de tu PLAN ViX.

La Banda, un peculiar grupo de criminales

Todo comienza cuando Víctor Reyes, propietario de Sanitarios Reyes, nombra como sucesor a Rafael Garza Treviño, uno de sus empleados de mayor confianza, y anuncia su intención de dejar la compañía en manos de los trabajadores. Sin embargo, la repentina muerte del empresario y la llegada de Andy, su hijo y heredero, ponen en peligro el futuro de la empresa y de toda la comunidad de Valle Soleado.

Para evitar el desastre, Rafael deja a un lado sus principios y une fuerzas con su esposa Marcela, que esconde un importante secreto de su pasado, además de Camilo y Nina. Juntos protagonizarán una cadena de secuestros fallidos, robos, traiciones y alianzas inesperadas que desembocarán en el golpe más ambicioso de sus vidas.

Descubrimos como son estos divertidos personajes.

Miguel Rodarte es Rafael Garza Treviño

Miguel Rodarte da vida a Rafael Garza Treviño, subgerente de Sanitarios Reyes y hombre de absoluta confianza del fundador de la empresa.

Tras ser designado como sucesor, ve cómo todos sus planes se derrumban cuando Andy reclama la compañía. Convencido de que puede salvar el negocio y los puestos de trabajo de sus compañeros, Rafael termina liderando una banda criminal improvisada.

Según explica el propio Miguel Rodarte, Rafael es un hombre metódico, optimista y con un carácter muy "nerd", siempre dispuesto a encontrar soluciones incluso en las situaciones más imposibles.

Miguel Rodarte es Rafael Garza Treviño en La Banda | Atresmedia

Paulina Gaitán es Marcela

Paulina Gaitán interpreta a Marcela, la esposa de Rafael.

Fuerte, inteligente y decidida, Marcela se convierte en una pieza fundamental dentro del grupo. Aunque oculta un oscuro secreto de su pasado, será quien tome las riendas de muchas de las operaciones y marque la estrategia para que el plan salga adelante. Su experiencia y sangre fría la convierten en la auténtica líder de esta peculiar banda.

Paulina Gaitán es Marcela en La Banda | Atresmedia

Tessa Ía es Nina

Tessa Ía encarna a Nina, una joven trabajadora de la fábrica que ha crecido prácticamente entre sus paredes, ya que su madre era una de las trabajadoras a la que sustituyó cuando enfermó.

Espontánea, caótica y completamente ajena a la malicia, Nina aporta el lado más imprevisible de la historia. Su forma de enfrentarse a los problemas genera algunas de las situaciones más divertidas y sorprendentes de la serie.

Tessa Ía es Nina en La Banda | Atresmedia

Aldo Escalante Ochoa es Camilo

Aldo Escalante Ochoa interpreta a Camilo, otro de los empleados de Sanitarios Reyes que encuentra una nueva motivación al unirse al plan de Rafael.

Camilo se considera un experto en seguridad, investigación y criminología, aunque su entusiasmo suele superar con creces su verdadera experiencia. Aun así, su implicación y creatividad serán claves para que la banda intente sacar adelante cada uno de sus disparatados golpes.

Aldo Escalante Ochoa es Camilo en La Banda | Atresmedia

Ya puedes ver el primer capítulo de La Banda gratis en atresplayer

Descubre esta desternillante historia, sobre esta peculiar banda criminal, ya tienes el primer capítulo gratis y en abierto en atresplayer. ¡No te la pierdas!