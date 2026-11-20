Rocío Velayos, Kiko Bena y Miguel Fernández interpretan a Asia, Koldo y Jon en Física o Química: La nueva generación, tres jóvenes con una conexión muy especial.

Una de las tramas que más dio que hablar en la primera temporada de FoQ. La nueva generación fue la de Asia, Jon y Koldo. Los tres lucharon contra los prejuicios y estereotipos de la sociedad y se dejaron llevar por sus sentimientos.

La trieja volverá a dar mucho que hablar en esta segunda temporada y se enfrentará a nuevos problemas, tanto entre ellos, como por asuntos personales propios. ¿Acabará triunfando el amor?

Miguel Fernández, Jon, tendrá que adaptarse a una nueva vida después de que su padre empiece a salir con la madre de una de sus compañeras de clase y seguirá chocando con Koldo porque éste no termina de aceptar su bisexualidad.

Los miedos de Koldo

Koldo ha evolucionado mucho desde el primer capítulo de FoQ. La nueva generación, pero todavía le queda mucho que aprender en esta nueva temporada. Kiko Bena, el actor que lo interpreta, nos ha adelantado, sin hacer mucho spoiler, que lo que se viene “es fuerte”.

Koldo seguirá sin aceptar del todo su bisexualidad y notará la ausencia de Asia en el inicio de curso. Tanto él como sus amigos comienzan bachillerato y cada uno ha escogido un camino distinto.

¿Aguantará una relación a distancia?

Al final de la primera temporada, descubrimos que Asia había conseguido una beca para estudiar este curso en Estados Unidos y, aunque al principio se planteó dejar la relación por eso, la joven decidió apostar por la trieja.

En esta nueva temporada, Jon, Koldo y Asia seguirán en contacto, pero no será lo mismo. La distancia generará algunos conflictos entre ellos que tendrán que resolver. ¿Pesarán más sus sentimientos que la distancia?

No te pierdas el gran estreno de la segunda temporada de Física o química: La nueva generación, el 6 de diciembre en atresplayer. ¡Se vienen curvas!

¡Ponte al día de la primera temporada para que crezcan tus ganas del estreno!