La tensión se recrudece en la exitosa serie de Antena 3 con un giro inesperado que pondrá a los protagonistas contra las cuerdas. Adelántate a la televisión y vívelo ya en atresplayer.

La tensión familiar aumenta en El Secreto, la ficción turca protagonizada por Murat Yıldırım y Cemre Baysel sigue cada vez más emocionante. Después de los últimos acontecimientos, Berrak está dispuesta a recuperar el control de su familia y hará todo lo posible para apartar a Kader y Zeynep de sus vidas. Ya puedes ver el capítulo 10 de El Secreto en preestreno en atresplayer.

En el capítulo 10 de El Secreto, Berrak regresa a casa y utiliza su embarazo para reforzar su posición como dueña y señora de la casa. Su intención es recomponer su relación con Serhat y sus hijas, Hayal e Ilkim y está decidida a conseguir que Kader y Zeynep desaparezcan definitivamente de sus vidas.

Con la ayuda de Tibet, Berrak encuentra una manera de llevar adelante sus planes y poner contra las cuerdas a Zeynep. La situación se vuelve cada vez más complicada y Zeynep, consciente del peligro que corren, decide recurrir a Serhat en busca de ayuda.

Serhat tendrá que actuar rápidamente. Para proteger a Kader y Zeynep, prepara una estrategia inesperada que podría cambiar por completo la situación familiar.

Ya tienes disponible el capítulo 9 de El Secreto en atresplayer

En el episodio anterior, que ya puedes ver en atresplayer. Berrak aseguró estar embarazada, pero Serhat no termina de creer su versión. Ante la situación, decide contarles a sus hijas toda la verdad sobre la infidelidad de su madre y revelarles que Kader es también su hermana.

Hayal e Ilkim se quedan completamente impactadas con la noticia. No quieren volver a ver a Berrak y también muestran su enfado con Serhat por haberles ocultado durante tanto tiempo una información tan importante.

Mientras tanto, Zeynep recibe una buena noticia: comenzará a trabajar como profesora en el colegio de las niñas. Una nueva oportunidad profesional que podría acercarla todavía más a ellas.

Por su parte, Kader intenta estrechar lazos con sus hermanas, aunque Hayal e Ilkim necesitan tiempo para asimilar todo lo que ha sucedido y aceptar la nueva realidad familiar.

Por otro lado, Cihan y Ebru comienzan a pasar más tiempo juntos. Sin embargo, Zeynep no ve con buenos ojos esta cercanía, ya que él sigue siendo un hombre casado.