¿Qué pasa en la entrega 5 de La Voz? Revive las actuaciones en atresplayer
Mika, Lola Índigo, Pablo López y Melendi libran una batalla decisiva por el talento más cotizado. Vuelve a ver todas las audiciones a ciegas en exclusiva en atresplayer.
Mika, Lola Índigo, Pablo López y Melendi libran una batalla decisiva por el talento más cotizado. Vuelve a ver todas las audiciones a ciegas en exclusiva en atresplayer.
Los coaches continúan en su búsqueda de la mejor voz en el quinto programa de Audiciones a ciegas de La Voz 2026. Con casi los equipos completos elegir entre los talents es cada vez más difícil. Recordamos las espectaculares actuaciones del último programa.
Lorena, que ha interpretado 'All I Ask of You' y ha conseguido cautivar a los coaches con una actuación llena de sensibilidad.
Pedro desata una batalla en La Voz entre Lola Índigo y Mika, su interpretación de 'Cry Me a River' ha conseguido enamorar a dos de los cuatro coaches.
Ambrosio es artista callejero y viene desde Argentina para demostrar todo lo que lleva dentro sobre el escenario de La Voz, ha interpretado 'Your Place at My Place'
Seis años después de su paso por La Voz Kids, Marcos vuelve a enfrentarse a una Audición a ciegas. En 2019 formó parte del equipo de Vanesa Martín y consiguió llegar hasta la Semifinal de La Voz Kids. Ahora regresa dispuesto a demostrar todo lo que ha evolucionado desde entonces.
La talent ha interpretado 'Maybe This Time' y lo ha dado todo sobre el escenario
Darío ha regresado a La Voz después de quedarse fuera en 2023. Esta vez, ha elegido un tema de Lewis Capaldi con el que ha cumplido su sueño de entrar en el programa.
Una voz dulce y muy particular ha sorprendido a los coaches en las quintas Audiciones a ciegas de La Voz. Nerea ha apostado por ‘All I Ask’, de Adele, para demostrar todo su talento sobre el escenario.
Lingyun ha llegado desde China para cumplir su sueño en La Voz. Su delicada voz lírica ha conquistado a Mika cantando 'Altas montañas'.
Con solo 24 años, Andrea Solís se ha enfrentado al escenario de La Voz dispuesta a demostrar todo su talento. La joven ha elegido 'Home' para intentar conquistar a Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López.
Una versión muy especial de 'Si te vas', de Extremoduro, ha sido la apuesta de Marina para intentar conquistar a los coaches de La Voz. Los nervios le han pasado factura, pero ha defendido el tema.
El talent ha elegido 'Me quedo contigo', de Los Chunguitos y ha conquistado a Mika y Melendi.
Con solo 19 años, Daniel se ha enfrentado al escenario de La Voz para interpretar ‘Human’ y demostrar todo el potencial de su voz ante los cuatro coaches.
Lola Índigo se sincera con esta talent tras su Audición que a pesar de su bonita voz no ha convencido a los coaches.
El talent participó en la primera edición de La Voz en Holanda en 2010 y ahora lo ha vuelto a intentar en esta edición en España conquistando a Lola Índigo.
Si no quieres perderte ningún detalle de la gala, ya tienes disponible al completo en atresplayer el programa 5 de La Voz.