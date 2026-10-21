Mika, Lola Índigo, Pablo López y Melendi libran una batalla decisiva por el talento más cotizado. Vuelve a ver todas las audiciones a ciegas en exclusiva en atresplayer.

Los coaches continúan en su búsqueda de la mejor voz en el quinto programa de Audiciones a ciegas de La Voz 2026. Con casi los equipos completos elegir entre los talents es cada vez más difícil. Recordamos las espectaculares actuaciones del último programa.

1. Lorena ha conquistado a Melendi y Mika con su voz lírica

Lorena, que ha interpretado 'All I Ask of You' y ha conseguido cautivar a los coaches con una actuación llena de sensibilidad.

2. Pedro ha interpretado 'Cry Me a River'

Pedro desata una batalla en La Voz entre Lola Índigo y Mika, su interpretación de 'Cry Me a River' ha conseguido enamorar a dos de los cuatro coaches.

3. Ambrosio ha cantado 'Your Place at My Place'

Ambrosio es artista callejero y viene desde Argentina para demostrar todo lo que lleva dentro sobre el escenario de La Voz, ha interpretado 'Your Place at My Place'

4. Marcos conquista con 'Die on This Hill', vuelve tras su paso por La Voz Kids

Seis años después de su paso por La Voz Kids, Marcos vuelve a enfrentarse a una Audición a ciegas. En 2019 formó parte del equipo de Vanesa Martín y consiguió llegar hasta la Semifinal de La Voz Kids. Ahora regresa dispuesto a demostrar todo lo que ha evolucionado desde entonces.

5. Olga canta 'Maybe This Time'

La talent ha interpretado 'Maybe This Time' y lo ha dado todo sobre el escenario

6. Dario interpreta 'Someone you loved' de Lewis Capaldi

Darío ha regresado a La Voz después de quedarse fuera en 2023. Esta vez, ha elegido un tema de Lewis Capaldi con el que ha cumplido su sueño de entrar en el programa.

7. Nerea se atreve con Adele y canta 'All I Ask'

Una voz dulce y muy particular ha sorprendido a los coaches en las quintas Audiciones a ciegas de La Voz. Nerea ha apostado por ‘All I Ask’, de Adele, para demostrar todo su talento sobre el escenario.

8. Mika consigue la voz lirica de Lingyun para su equipo

Lingyun ha llegado desde China para cumplir su sueño en La Voz. Su delicada voz lírica ha conquistado a Mika cantando 'Altas montañas'.

9. Andrea Solís canta 'Home'

Con solo 24 años, Andrea Solís se ha enfrentado al escenario de La Voz dispuesta a demostrar todo su talento. La joven ha elegido 'Home' para intentar conquistar a Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López.

10. Marina versiona 'Si te vas' de Extremoduro

Una versión muy especial de 'Si te vas', de Extremoduro, ha sido la apuesta de Marina para intentar conquistar a los coaches de La Voz. Los nervios le han pasado factura, pero ha defendido el tema.

11. José canta 'Me quedo contigo' en el escenario de La Voz

El talent ha elegido 'Me quedo contigo', de Los Chunguitos y ha conquistado a Mika y Melendi.

12. Daniel apuesta todo por 'Human'

Con solo 19 años, Daniel se ha enfrentado al escenario de La Voz para interpretar ‘Human’ y demostrar todo el potencial de su voz ante los cuatro coaches.

13. Elena de Sande interpreta 'Víveme' de Laura Pausini

Lola Índigo se sincera con esta talent tras su Audición que a pesar de su bonita voz no ha convencido a los coaches.

14. Rubén vuelve 16 años después a La Voz con 'Stuck on You'

El talent participó en la primera edición de La Voz en Holanda en 2010 y ahora lo ha vuelto a intentar en esta edición en España conquistando a Lola Índigo.

Dónde ver el programa 5 de La Voz 2026

Si no quieres perderte ningún detalle de la gala, ya tienes disponible al completo en atresplayer el programa 5 de La Voz.