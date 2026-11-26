Sigue en directo en atresplayer el Debate a 4 con el análisis previo, la llegada de los candidatos, y la emisión especial a partir de las 20:00 horas en laSexta y las 21:00 horas en Antena 3 y posterior reflexión junto a analistas expertos.

El próximo 29 de noviembre España se enfrenta a unas nuevas elecciones generales que decidirán el futuro del país. Cuatro, son los candidatos más destacados a ser los nuevos representantes de los españoles: Pedro Sánchez del PSOE y el actual presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo principal candidato de la oposición por el Partido Popular, Santiago Abascal de Vox y Ada Colau como candidata por Frente Amplio. Antes de la cita con las urnas los cuatro se enfrentan a un debate a cara a cara en la Academia de la televisión y Atresmedia ofrece una amplia cobertura informativa con programas especiales, análisis y conexiones en directo. Los espectadores podrán seguir toda la información en televisión y online a través de atresplayer.

La cobertura arrancará a las 20:00 horas en laSexta, con un especial de Al Rojo Vivo presentado por Antonio García Ferreras y Ana Pastor. Por su parte, Antena 3 comenzará su programación especial a las 21:00 horas, con Vicente Vallés al frente de Antena 3 Noticias 2. El debate a cuatro dará comienzo a partir de las 22:00 horas.

El pasado jueves, Antena 3 fue la cadena elegida por la audiencia para seguir el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, siendo la emisión más vista del día con un 17,1%, 2,5 millones de seguidores y 4,2 millones de espectadores únicos. En esta ocasión, nuevamente los espectadores podrán seguir el debate a través de los canales de televisión de Antena 3, laSexta y en directo a través de atresplayer y también en atresplayer internacional.

laSexta: especial de 'Al Rojo Vivo' desde las 20:00 horas

laSexta arrancará su cobertura electoral a las 20:00 horas con un programa especial de Al Rojo Vivo, dirigido y presentado por Antonio García Ferreras, que contará con la participación de Ana Pastor, directora de El Objetivo.

El espacio ofrecerá un seguimiento de la actualidad previa al encuentro, con especial atención a la llegada de los candidatos y las claves de la cita electoral.

A partir de las 22:00 horas, la cadena emitirá el debate a cuatro. Una vez finalizado, Al Rojo Vivo retomará su programación especial con una mesa de analistas que examinará los principales momentos del encuentro, sus propuestas y su repercusión en la campaña electoral.

Entre los participantes estarán Lluís Orriols, Sandra León, Ignacio Urquizu, Lucía Méndez, Pablo Montesinos, Ignacio Escolar y Afra Blanco, entre otros.

Antena 3: especial informativo con Vicente Vallés desde las 21:00 horas

Antena 3 también desplegará una cobertura especial del debate electoral. La programación comenzará a las 21:00 horas con una edición especial de Antena 3 Noticias 2, conducida por Vicente Vallés.

Durante una hora, el periodista ofrecerá las principales claves informativas para contextualizar el encuentro y analizar los asuntos que marcarán el debate.

A las 22:00 horas, Antena 3 emitirá el encuentro entre los cuatro candidatos. Tras su finalización, Vicente Vallés volverá a ponerse al frente de un especial informativo dedicado al análisis y la valoración de las intervenciones.

El programa contará con la participación de la periodista Pilar Velasco, el director de La Razón, Francisco Marhuenda, el analista Jorge Santiago y el corresponsal parlamentario de Antena 3 Noticias, Raúl Marqueta.

¿Dónde ver el debate a cuatro en directo?

Los espectadores tendrán diferentes opciones para seguir el debate electoral y no perderse ningún detalle del encuentro: