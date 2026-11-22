En este noveno programa de Drag Race España, las reinas se han enfrentado a uno de los momentos más emotivos de cada temporada: las fotos de sí mismas cuando eran niñas.

Un momento de decirse a sí mismas aquello que les hubiera gustado escuchar cuando eran pequeñas, que sin duda se convierte en uno de los más esperados cada temporada del concurso.

Descubre en el vídeo cómo ha sido y disfruta del noveno programa de Drag Race España, ya disponible completo en atresplayer.