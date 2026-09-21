El capítulo 4 de El Secreto llega cargado de giros inesperados, adelántate a la emisión en televisión ya que puedes ver ya el capítulo en atresplayer. Si te perdiste el episodio 3 ya lo tienes en abierto y gratis en la plataforma.

Una semana más El Secreto se alza líder de audiencia anotando un 11% de cuota de pantalla, una media de 900.000 seguidores, y consiguiendo más de 2,1 millones de espectadores únicos. El capítulo 3 dejó a los espectadores en vilo, aunque sigue siendo un misterio quién es el verdadero padre de Kader, ya puedes volver a ver el capítulo en abierto y gratis en atresplayer.

En el capítulo 4 de El Secreto: Serhat recibe una inesperada noticia desde el hospital que lo cambia todo

En el capítulo cuatro de El Secreto que ya puedes ver en preestreno en atresplayer, Serhat sigue intentando asimilar lo que ha descubierto Hayal en las cartas de Berrak, esta no duda en acudir y enfrentarlo.

Por otro lado, Cihan se enfrenta al inesperado movimiento de Ebru sobre su posible paternidad de Kader

Además, una nueva información sobre Berrak pone en marcha a Zeynep y Serhat, sin que sean conscientes de lo que Tibet tiene preparado para ellos. En su búsqueda de una nueva pista, Serhat recibe noticias del hospital que le obligarán a tomar una difícil decisión.

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El capítulo 3 de El Secreto en abierto y gratis en atresplayer

En el capítulo de esta semana Serhat dispara sin querer a su hermano Can y le tienen que llevar en ambulancia al hospital de manera urgente. Cihan le insta a huir y se marcha junto a Zeynep, sin embargo, ella coge unas cartas antes de abandonar el barco donde vive Can.

Son cartas que Berrak le enviaba a Can y donde hablan de confidencias y de el secreto de Berrak, en ese momento Serhat se da cuenta de que su hermano y su mujer no mantenían ninguna relación amorosa, aunque su hermano si era consciente de la infidelidad. Con Can algo más recuperado tras el accidente con la pistola Serhat le pide disculpas y lo enfrenta. Este le asegura que no podía decirle la verdad porque él también guarda un secreto que Berrak conocía.

Cihan quiere librarse de Kader y Zeynep y por ello localiza a los padres adoptivos de Kader para que vayan a por ella. Cuando estos la encuentran se llevan a Kader a la fuerza, Zeynep no consigue protegerla y llama desesperadamente a Serhat.

Azra no aguanta más el maltrato que sufre por parte de su marido Cihan y decide contarle a Serhat lo que ha escuchado sobre el paradero de Kader.

Ebru está convencida de que Cihan es el padre biológico de Kader e ingenia una forma de conseguir el ADN.

Por otro lado la tensión entre las hijas de Serhat está al límite y sospechan también de la actitud de su padre hacia su madre. Serhat decide quemar las cartas de Berrak y Can para que sus hijas no sufran, pero Hayal al ver quemar las cartas recoge las cenias y los trozos que no se han quemado.

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