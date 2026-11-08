Como ya es tradición en Drag Race España, no podía faltar en esta sexta temporada la visita de Pupi Poisson, la reina de la primera edición y del All Stars que no ha faltado en ninguna de las seis.

El minireto de la semana ha sido el Travestator Plus, un juego en el que las reinas han tenido que poner a prueba su memoria para asociar el nombre y el apellido de las concursantes que han pasado por temporadas anteriores.

Nada más mencionar a Pupi Poisson correctamente, la reina ha aparecido por la puerta del taller dejando sorprendidas a las concursantes de la sexta temporada.

No te pierdas el momento en el vídeo, y disfruta ya del séptimo programa de Drag Race España, disponible en atresplayer.