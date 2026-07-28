Eduardo Sánchez, o más conocido como Eduardo El Campanero, se alzó con la victoria de La Voz Kids 2026, ya puedes ver todas sus magníficas actuaciones en atresplayer.

El pasado sábado se celebro la Gran Final de La Voz Kids, consolidándose una temporada más cómo líder de lo más visto de la noche del sábado. Eduardo Sánchez, conocido como El Campanero, se alzó como ganador del programa tras una maravillosa interpretación de Alfileres de colores de Miguel Poveda. El pequeño artista, del equipo de Antonio Orozco, se ganó el cariño del público con su carisma y talento sobre el escenario.

El talent nos fue conquistando paso a paso y actuación a actuación durante esta edición de La Voz Kids, ya puedes ver en atresplayer las emocionantes actuaciones que nos ofreció Eduardo.

Eduardo, El Campanero interpretando Alfileres de Colores de Miguel Poveda

Orozco y Eduardo conquistan al público con Pedacitos de ti

Antoñito Molina canta Me prometo con Eduardo y Leire

Eduardo pone en pie a los coaches con Soy minero

Los ocho finalistas y la banda La La Love You cantan juntos El fin del mundo

Eduardo canta La niña de fuego de Manolo Caracol

Eduardo apostó por Tangos caleteros, de El Niño del Mentidero

Eduardo, Ainhoa, Luis, Ángela y Diego cantan No es lo mismo, en versión flamenca

Así fue la primera actuación de Eduardo El Campanero en La Voz Kids

Recuerda que ya puedes ver todos los programas y todas las actuaciones de esta edición de La Voz Kids 2026 en atresplayer.