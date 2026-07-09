Ya puedes ver el programa 7 de ¡Salta! en preestreno en atresplayer. Descubre las nuevas pruebas de esta semana, quién asume el reto del controller y quién opta a 50.000 euros.

Los seguidores de ¡Salta! ya pueden disfrutar del programa 7 en preestreno en la plataforma atresplayer ofreciendo a sus usuarios la la posibilidad de ver cada entrega una semana antes de su emisión en televisión.

En este nuevo programa, los concursantes vuelven a enfrentarse a un desafío en el que la estrategia, la cultura general y la sangre fría serán decisivas para aspirar al gran premio de 50.000 euros.

La primera misión: convertirse en controller

Como cada programa, antes de comenzar el recorrido por el puente, los participantes deberán superar una primera pregunta para hacerse con uno de los puestos más codiciados del concurso: el de controller.

En esta ocasión, el reto inicial gira en torno a una verdad sobre la escritora Almudena Grandes, una pregunta que pondrá a prueba la rapidez y los conocimientos de los concursantes. Hablando de verdades tal y como recuerda Manel Fuentes: "En ¡Salta! las mentiras son mucho más profundas que las verdades. Solo falta saltar sobre una para comprobarlo". Conseguir este puesto es clave, ya que permite decidir el orden de juego y puede marcar el desarrollo de toda la partida.

Un puente lleno de trampillas y un premio de 50.000 euros

Para llevarse el premio, los concursantes tendrán que cruzar un impresionante puente de 40 metros de largo repleto de trampillas. Cada respuesta correcta les permitirá avanzar un paso más hacia la victoria, mientras que un fallo provocará que el suelo se abra bajo sus pies y caigan al vacío. A lo largo de las diferentes rondas, la estrategia vuelve a ser tan importante como los conocimientos.

¿Serías capaz de superar el reto de ¡Salta!?

Si crees que tienes los conocimientos y la sangre fría necesarias para cruzar el puente, este programa te permitirá ponerte a prueba desde casa. Descubre si habrías acertado las preguntas y si serías capaz de llegar hasta el final para luchar por los 50.000 euros. Recuerda que el programa 7 de ¡Salta! ya está disponible en preestreno en atresplayer.