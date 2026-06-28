El programa entra en una fase decisiva, La Voz Kids entra en los segundos Asaltos y ya puedes ver el programa en preestreno en Atresplayer antes de su emisión el próximo sábado.

Los equipos de La Voz Kids siguen reduciéndose y la competición entra en uno de sus momentos más emocionantes. Los espectadores ya pueden disfrutar en preestreno del segundo día de los Asaltos en atresplayer, adelantándose así a la emisión del programa del sábado.

Cada actuación será determinante para decidir qué jóvenes artistas continúan en la competición y quiénes se quedarán a las puertas de la Semifinal.

Los coaches, Ana Mena, Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco, vuelven a enfrentarse a una de las fases más complicadas del concurso, donde cada decisión puede cambiar el rumbo de la edición.

Para afrontar este reto continúan contando con el apoyo de sus asesores, cuatro reconocidos artistas que les ayudarán a elegir a los talents que seguirán soñando con convertirse en la mejor voz infantil.

Leire Martínez acompaña a Edurne.

Becky G asesora a Ana Mena.

Antoñito Molina trabaja junto a Antonio Orozco.

Melody forma equipo con Luis Fonsi.

Robos, Zona de Peligro y Pase Directo: así se decide el pase a la Semifinal

Los segundos Asaltos vuelven a poner en juego algunas de las mecánicas más emocionantes del formato.

Regresa la Zona de Peligro, donde cada coach deberá elegir a tres de sus talents para darles una última oportunidad de seguir en la competición.

Además, cada coach podrá otorgar un Pase Directo, enviando a uno de sus concursantes directamente a la siguiente fase sin necesidad de volver a competir.

Pero las sorpresas no terminan ahí. Los coaches también dispondrán de un robo por equipo, una oportunidad para incorporar a un talent eliminado por otro entrenador. Los concursantes robados accederán automáticamente a la Semifinal con su nuevo coach, añadiendo aún más emoción a esta fase del concurso.

Esto está que arde ¡No te pierdas el preestreno de La Voz Kids!