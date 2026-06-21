La Voz Kids entra en una de las etapas más emocionantes de la edición. Los espectadores ya pueden disfrutar en exclusiva del preestreno de los Asaltos en atresplayer y descubrir antes que nadie qué jóvenes artistas logran acercarse a la ansiada semifinal.

Tras una intensa Gran Batalla, en la que los coaches tuvieron que despedir a la mitad de sus equipos, comienza una nueva fase marcada por la emoción, la estrategia y las decisiones más difíciles de la temporada junto a sus asesores. Edurne y Leire Martínez, Luis Fonsi y Melody, Ana Mena y Becky G, y Antonio Orozco y Antoñito Molina afrontan el reto de seleccionar a los talents que seguirán avanzando en la competición.

En los Asaltos de La Voz Kids, los jóvenes artistas deberán enfrentarse a los otros talents para demostrar que merecen continuar en el programa. Cada actuación será decisiva en una gala repleta de talento, sorpresas, momentos emocionantes y mucho humor.

La mecánica de esta fase eleva aún más la tensión. Cada coach debe elegir a uno de sus talents para otorgarle el Fast Pass, un privilegio que le permitirá acceder directamente a la Semifinal de La Voz Kids. Además, seleccionará a tres concursantes para la Zona de Peligro, donde su continuidad quedará en juego.

Por si fuera poco, los coaches también disponen de la posibilidad de un robo, una oportunidad única para incorporar a un talent de otro equipo.

Las decisiones tomadas en esta gala pueden cambiar por completo el rumbo de la competición. ¿Quiénes conseguirán el pase directo? ¿Qué talents lograrán mantenerse en la lucha por convertirse en la mejor voz infantil del país?

No esperes al sábado para descubrirlo. Ya puedes ver en preestreno la nueva gala de La Voz Kids en atresplayer y adelantarte a uno de los programas más decisivos de la temporada.