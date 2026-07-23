El espectáculo, la tensión y la estrategia vuelven a darse cita en ¡Salta!. Si no quieres esperar a su emisión en Antena 3, ya puedes disfrutar del programa 8 en preestreno con atresplayer.

El concurso presentado por Manel Fuentes continúa conquistando al público con una combinación única de cultura general, estrategia y mucho vértigo. Mientras los espectadores esperan su estreno en Antena 3, los usuarios de atresplayer ya pueden acceder al octavo programa y adelantarse una semana a su emisión.

Todo comienza con uno de los momentos más importantes del concurso: la elección del controller, una posición clave que puede cambiar el rumbo de toda la partida.

Para conseguir ese privilegio, los primeros concursantes deberán responder una pregunta relacionada con los bailes de salón. La rapidez será importante, pero elegir la respuesta correcta será decisivo para hacerse con el control del juego.

A partir de ese instante comienza el auténtico desafío: cruzar un impresionante puente de 40 metros de longitud repleto de trampillas ocultas. Como recuerda Manel Fuentes desde el inicio del programa: "Aquí solo hay una dirección: hacia delante... o hacia abajo."

50.000 euros el objetivo final

El objetivo parece sencillo, pero lograrlo está al alcance de muy pocos: avanzar ronda tras ronda hasta convertirse en el último concursante sobre el puente y optar al premio de 50.000 euros.

Cada pregunta pone a prueba los conocimientos de cultura general de los participantes. Si la respuesta es correcta, continúan avanzando. Si fallan, el suelo desaparece bajo sus pies y caen al vacío en uno de los momentos más espectaculares del concurso.

Ponte a prueba y averigua si tú habrías acertado todas las respuestas, ya puedes ver el programa 8 de ¡Salta! en preestreno en atresplayer.