Disfruta una vez más girando la ruleta, si te perdiste el programa de este sábado ya puedes volver a verlo en atresplayer. Además adelántate a la emisión de la próxima semana y disfruta de la emoción del cuarto programa que ya tienes en preestreno en la plataforma.

La edición nocturna de La Ruleta de la Suerte Noche sigue sumando adeptos ya que sigue liderando la noche de los sábados. Si no pudiste ver el último programa ya lo tienes disponible en atresplayer. Además si quieres seguir disfrutando del mejor entretenimiento ya puedes ver en preestreno el cuarto programa, que se emitirá el próximo sábado.

La tercera temporada de La Ruleta de la Suerte Noche llegó llena de novedades, con más emoción, estrategia, premios y también de momentos divertidos y como siempre conducido por Jorge Fernández y Laura Moure.

Novedades en La Ruleta de la Suerte Noche

Entre las principales incorporaciones de esta edición destaca el nuevo gajo de La Ruleta de la Suerte Noche y la presencia de un único gajo con un premio de 100.000 euros, que toma el relevo de los cuatro gajos de 25.000 euros que estaban presentes en temporadas anteriores. Además, el programa incorpora réplicas de los gajos de mayor tamaño para que los espectadores puedan identificar mejor cada elemento y seguir con mayor facilidad todo lo que ocurre durante el juego.

La versión nocturna mantiene su apuesta por el entretenimiento y el ambiente festivo. La banda interpreta en directo canciones más animadas, mientras que los concursantes suelen destacar por su espontaneidad a la hora de jugar y disfrutar del concurso. A esto se suma una mayor variedad de paneles y dinámicas que buscan mantener el ritmo y la diversión durante toda la noche.

La mecánica de siempre

En cuanto a la mecánica, La Ruleta de la Suerte Noche mantiene la esencia del concurso. Tres concursantes compiten para completar un panel en blanco y descubrir la palabra o frase oculta. Para conseguirlo cuentan con una ruleta formada por 24 opciones, entre las que se encuentran los nuevos gajos de esta temporada.

En función de la casilla en la que caiga la ruleta, los participantes pueden acumular premios, comprar una vocal o intentar resolver directamente el panel. De esta manera, cada tirada puede cambiar el rumbo de la partida.

El programa 3 de La Ruleta de la Suerte Noche, gratis en atresplayer

Alejandro, Amara y Fran son los tres concursantes de esta entrega de La Ruleta de la Suerte Noche.

Alejandro, de Gijón, es informático, programador y profesor en la Universidad de Oviedo, y rehabilita ordenadores para contribuir con el medioambiente.

Amara llega desde Málaga, es profesora de Primaria, música e inglés, además de cantante de copla y bailaora de flamenco.

Fran viene de Córdoba, trabaja en banca, pero su gran pasión es el cine y actualmente estudia interpretación y ha participado en varios cortometrajes.

Este programa ha traído importantes cantidades de dinero en juego y numerosos cambios en los marcadores. La ambición de los concursantes por seguir sumando ha mantenido la emoción hasta el final. ¡No te lo pierdas! Ya lo tienes disponible en atresplayer.