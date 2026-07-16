Si estás buscando una comedia refrescante para disfrutar este verano, no te puedes perder Saint Barth. Ambientada en un maravilloso paraíso, una isla caribeña, la ficción mezcla el suspense, la acción y la comedia, creando una serie ligera que entretiene y engancha con facilidad.

La nueva comedia policíaca llega este martes a laSexta, sin embargo ya puedes disfrutar en atresplayer de los tres primeros capítulos en preestreno.

Saint Barth, suspense y comedia en el paraíso

Saint Barth narra la historia del agente Gabriel Saint-Barthélémy (Florent Peyre), no es un detective cualquiera, con una personalidad carismática, empática y una gran intuición no se rige por los métodos tradicionales de investigación. Sabe meterse muy bien en la piel de las víctimas, es directo y sorprendentemente eficaz para resolver casos. Nació y creció en una isla caribeña así que tiene muy claro los secretos y crímenes que pueden ocultar los verdaderos paraísos.

Su llegada será clave para resolver los casos que sacuden esta exclusiva isla frecuentada por turistas y personalidades VIP. Además también deberá enfrentarse a viejas heridas de su pasado.

Compuesta por seis episodios de 52 minutos, actores como Philypa Phoenix, Yannig Samot, Joyce Bibring y Margot Heckmann completan el reparto junto a Florent Peyre.

Si buscas una serie desenfadada, divertida, intrigante, entretenida y ágil para disfrutar este verano Sain Barth, es para ti, ya puedes disfrutar en preestreno de los tres primeros capítulos en atresplayer ¡No te la pierdas!