Los tres primeros capítulos de Saint Barth ya están disponibles en atresplayer. Descubre la nueva comedia policíaca ambientada en una paradisíaca isla del Caribe antes de su estreno en laSexta.

Si estás buscando una comedia refrescante para disfrutar este verano, no te puedes perder Saint Barth. Ambientada en un maravilloso paraíso, una isla caribeña, la ficción mezcla el suspense, la acción y la comedia, creando una serie ligera que entretiene y engancha con facilidad.

La nueva comedia policíaca llega este martes a laSexta, sin embargo ya puedes disfrutar en atresplayer de los tres primeros capítulos en preestreno.

Saint Barth, suspense y comedia en el paraíso

Saint Barth narra la historia del agente Gabriel Saint-Barthélémy (Florent Peyre), no es un detective cualquiera, con una personalidad carismática, empática y una gran intuición no se rige por los métodos tradicionales de investigación. Sabe meterse muy bien en la piel de las víctimas, es directo y sorprendentemente eficaz para resolver casos. Nació y creció en una isla caribeña así que tiene muy claro los secretos y crímenes que pueden ocultar los verdaderos paraísos.

Su llegada será clave para resolver los casos que sacuden esta exclusiva isla frecuentada por turistas y personalidades VIP. Además también deberá enfrentarse a viejas heridas de su pasado.

Compuesta por seis episodios de 52 minutos, actores como Philypa Phoenix, Yannig Samot, Joyce Bibring y Margot Heckmann completan el reparto junto a Florent Peyre.

Si buscas una serie desenfadada, divertida, intrigante, entretenida y ágil para disfrutar este verano Sain Barth, es para ti, ya puedes disfrutar en preestreno de los tres primeros capítulos en atresplayer ¡No te la pierdas!