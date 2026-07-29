Tras su paso por laSexta, ya puedes volver a ver en atresplayer los 6 capítulos de la comedia policiaca Saint-Barth.

Si buscas una serie divertida y refrescante para entretenerte este verano no te puedes perder Saint-Barth. Tras su emisión en laSexta ya tienes disponible en atresplayer todos los capítulos gratis.

Es una ficción coproducida por Federation Studios France, TF1, Be-FILMS y RTBF. Rodada en Sainte-Anne, isla de Grande-Terre, en pleno corazón del Caribe, nos muestras las curiosas formas de resolver casos del inspector Gabriel Saint-Barthélémy (Florent Peyre).

Un protagonista fuera de lo común

Después de 16 años lejos de su tierra natal, Gabriel Saint-Barthélémy, más conocido como Saint-Barth, regresa a la isla que lo vio nacer. Allí, este peculiar y carismático comandante de policía se une a la brigada local para investigar crímenes insólitos en un paraíso turístico donde nada es lo que parece.

Antes de convertirse en policía, el comandante Gabriel Saint-Barthélemy creció en un resort, por lo que conoce mejor que nadie las dos caras de la postal. Pero, para resolver casos en esta isla paradisíaca del Caribe, frecuentada por celebridades, ser un "Very Intrusif Policeman" resulta especialmente eficaz.

Desde un cadáver hallado en lo alto de un cocotero hasta casos de sabotajes encubiertos, Saint-Barth emplea métodos tan ingeniosos como poco ortodoxos: disfraces, infiltraciones y humor inteligente. Su profundo conocimiento de la vida insular le permite resolver cada caso con una mezcla irresistible de astucia, ternura y desenfado, aunque sus técnicas no siempre sean del agrado de sus compañeros. En definitiva, un comandante que rompe moldes, un héroe tan atípico como entrañable cuya personalidad está llamada a conectar con el público.

Florent Peyre es Saint Barth | Atresmedia

En esta misión Saint-Barth no estará sólo. Auguste Ventura, interpretado por Yannig Samot, es uno de sus compañeros en la brigada local. Suboficial veterano y técnico forense del equipo, es calmado, meticuloso y con cierto tono paternalista hacia los más jóvenes del equipo. Tiene un pasado turbio que se insinúa a lo largo de la temporada, especialmente en relación con una antigua investigación.

Philypa Phoenix da vida a George Mondésir, la inspectora jefe, nativa de la isla y con fuerte arraigo local. Es una profesional rigurosa, directa, comprometida con su equipo y con la justicia. Es el contrapeso racional de Saint-Barth, por lo que inicialmente choca con el estilo caótico y poco reglamentario del comandante.

Joyce Bibring encarna a Avril Rosier, la fiscal local, una mujer inteligente y ambiciosa. Representa la ley desde el ángulo institucional, pero mantiene un vínculo especial, por no decir una tensión romántica con Saint-Barth. Además, conoce detalles del pasado del protagonista que podrían comprometerlo.

Además, Roxane Bret es Charlie Koster, la agente joven recién llegada de la metrópolis, idealista y algo ingenua, que siente fascinación por el comandante y su forma de trabajar. Enfrenta el reto de integrarse en una cultura isleña que no termina de entender. Y Nathanaël Beausivoir interpreta a Théo Solveg, un joven policía nativo, especializado en redes sociales y nuevas tecnologías. Entusiasta y algo torpe, es muy ingenioso cuando se trata de rastrear pistas digitales.

Finalmente, y al margen del equipo poicial, está Lou Rosier, a la que da vida Margot Heckmann, la adolescente y sensible hija de Gabriel y que ha crecido en la isla sin conocer del todo a su padre.

Si no pudiste verla por televisión, la quieres volver a ver o la acabas de descubrir, recuerda que tienes la primera temporada disponible en atresplayer y de forma gratuita.