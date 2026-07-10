Ya puedes ver en atresplayer Me atrevo a marte, la telenovela protagonizada por Rodrigo Guirao y Kimberly Dos Ramos, una intensa historia de amor, venganza y secretos familiares.

Si todavía no has descubierto Me atrevo a amarte, ahora es el momento. Tras conquistar a los espectadores en Nova, la exitosa telenovela ya está disponible en atresplayer, donde puedes ver gratis y en abierto los cinco primeros capítulos.

Si quieres continuar la historia, el resto de los episodios están disponibles con un PLAN Premium de atresplayer.

Protagonizada por Rodrigo Guirao, conocido por La Encrucijada, y Kimberly Dos Ramos, protagonista de Vino el amor, esta ficción combina romance, venganza, secretos familiares y grandes emociones en una historia que promete enganchar desde el primer episodio.

Una historia de amor marcada por la venganza y los secretos del pasado

La trama comienza años atrás en la hacienda de don Fernando Pérez-Soler, cuando Alejandro (Rodrigo Guirao) es acusado injustamente de un robo. Perseguido por los hombres de la familia, encabezados por Valente, el hijo mayor del terrateniente, presencia una tragedia que cambiará su vida para siempre: la muerte de su madre, Crisanta.

Pero ese no será el único secreto que marcará el destino de la familia. Déborah, hermana de Crisanta, da a luz al hijo de Valente. Sin embargo, el capataz de la hacienda intercambia al recién nacido por su propio hijo fallecido, desencadenando una cadena de mentiras que permanecerán ocultas durante décadas. Antes de abandonar la región con sus sobrinos, Déborah hace una promesa: algún día regresará para vengarse.

Alejandro y Victoria, un amor que desafía al destino

Veinticinco años después, Alejandro vuelve decidido a limpiar el nombre de su madre y hacer justicia por todo el daño sufrido por su familia.

Su plan cambia inesperadamente cuando salva de morir ahogada a Victoria (Kimberly Dos Ramos), una joven con la que inicia una intensa historia de amor. Sin embargo, los viejos rencores, las traiciones y los secretos del pasado amenazan con separar a la pareja.

Mientras Victoria intenta descubrir la verdad sobre su familia, deberá enfrentarse al odio de Déborah y a un conflicto que lleva demasiado tiempo esperando ser resuelto.

Ya disponibles los primeros capítulos gratis en atresplayer

Los cinco primeros capítulos de Me atrevo a amarte ya pueden verse gratis y en abierto en atresplayer. Una oportunidad perfecta para descubrir una de las telenovelas más emocionantes de los últimos meses antes de continuar la historia con el resto de episodios disponibles para los usuarios del PLAN Premium.