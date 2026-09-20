Ya puedes ver gratis Emanet en atresplayer. Todos los capítulos emitidos están disponibles, pero la primera y segunda temporada solo podrán verse hasta el 30 de septiembre. ¡No te la pierdas!

Nova se despide de Emanet, pero los seguidores de la ficción turca todavía pueden disfrutar de sus capítulos gratis en atresplayer. Eso sí, hay fecha límite: la primera y la segunda temporada estarán disponibles en la plataforma hasta el próximo 30 de septiembre.

Esta conmovedora ficción está protagonizada por Sıla Türkoğlu, en el papel de Seher, y por Halil İbrahim Ceyhan como Yaman Kırımlı, que interpretan a la humilde tía materna y el poderoso tío paterno de Yusuf, respectivamente, y cuya custodia pondrá en lucha a las dos familias.

Seher y Yaman, enfrentados por la custodia de Yusuf

La historia de Emanet, cuyo título significa "El Legado" en turco, gira alrededor de Seher y Yaman, dos personajes procedentes de mundos completamente opuestos que se ven unidos por una misma persona: el pequeño Yusuf.

Sıla Türkoğlu interpreta a Seher, una joven de origen humilde que, tras la muerte repentina de su hermana mayor Kevser, asume la responsabilidad de cuidar de su sobrino Yusuf. Pero Seher no estará sola en su lucha. Halil İbrahim Ceyhan da vida a Yaman Kırımlı, el poderoso tío paterno del niño, que también quiere hacerse cargo de Yusuf y protegerlo.

La custodia del pequeño enfrenta así a las dos familias, mientras Seher y Yaman se ven obligados a superar sus profundas diferencias.

La historia del pequeño Yusuf

La vida de Seher cambia por completo cuando su hermana Kevser fallece en un accidente y deja a Yusuf bajo su responsabilidad. La muerte de Kevser reabre además las heridas de una familia que quedó rota años atrás, cuando ella se casó con un miembro de la poderosa familia Kırımlı.

Desde entonces han pasado seis años, pero el padre de Seher nunca ha perdonado a su hija por haberse alejado de la familia.

Tras la muerte de Kevser, Seher está decidida a cumplir su promesa y cuidar de Yusuf. Sin embargo, tendrá que enfrentarse a Yaman Kırımlı, un hombre poderoso, frío y acostumbrado a imponer sus propias reglas.

Yaman ha asumido el control de su familia y de la empresa y mantiene una actitud autoritaria que intimida a quienes le rodean. Sin embargo, existe una excepción: su sobrino Yusuf, por quien muestra un lado mucho más sensible.

La tensión entre las dos familias aumenta cuando Seher intenta sacar a Yusuf de la mansión. Cuando finalmente consigue reunir al pequeño con su abuelo, Yaman aparece acompañado de sus hombres y se lleva a Yusuf por la fuerza. El impacto del enfrentamiento resulta devastador.

La situación lleva a Seher a plantearse abandonar la ciudad junto a Yusuf. Sin embargo, sus planes cambiarán y terminará mudándose a la mansión de Yaman para vivir junto al pequeño.

La convivencia entre ambos no será sencilla. Sus personalidades son completamente opuestas y proceden de dos mundos muy diferentes. Mientras Seher lucha por sacar adelante a Yusuf desde una posición humilde, Yaman está acostumbrado al poder, al dinero y a imponer sus propias normas.

Pero ambos comparten algo fundamental: el amor por Yusuf. La convivencia hará que poco a poco las diferencias entre Seher y Yaman comiencen a cambiar y que aparezcan sentimientos que ninguno de los dos esperaba.

¡Ya puedes verla desde el principio en atresplayer!