La verdad empieza a ver la luz en una entrega cargada de alta tensión y decisiones extremas. Adelántate a la emisión en Antena 3 con el preestreno exclusivo en atresplayer.

El capítulo 7 de El Secreto ya está disponible en preestreno en atresplayer. Cihan, gravemente herido tras recibir un disparo, intenta revelar a Serhat una verdad que podría cambiarlo todo: la identidad del padre de Kader. Sin embargo, pierde el conocimiento justo cuando está a punto de pronunciar el nombre que todos esperan descubrir.

El capítulo 7 de El Secreto, en preestreno en atresplayer

Cihan se encuentra en estado grave después de recibir un disparo. A su lado permanecen sus hermanos, Can y Serhat, que esperan angustiados la llegada de la ambulancia.

A pesar de sus heridas, Cihan sabe que tiene algo importante que contarle a Serhat. Consciente de que podría quedarse sin tiempo, hace un último esfuerzo para completar una confesión que podría resolver uno de los mayores misterios de la familia.

La tensión alcanza su punto máximo cuando Cihan comienza a pronunciar las palabras que todos estaban esperando. Pero la revelación nunca llega a completarse. Cihan pierde el conocimiento y deja a sus hermanos sin respuestas, justo cuando la llegada de los sanitarios abre una nueva esperanza.

¿Conseguirá recuperarse y revelar el secreto que mantiene en vilo a toda la familia? Adelántate a la emisión del próximo domingo y descúbrelo antes que nadie en atresplayer

El capítulo 6 de El Secreto, gratis en atresplayer: el incendio que cambia el destino de Kader

En el capítulo 6 de El Secreto, Cihan quiere que Azra se quede embarazada para tener un hijo con ella. Sin embargo, Azra sufre ante una situación que no desea y en la que se siente obligada a participar.

Mientras tanto, Kader se queda sola en casa cuando sus padres adoptivos se marchan a una boda. Un apagón lleva a la pequeña a encender una vela, que termina cayendo sobre una mesa y provoca un incendio.

Zeynep consigue salvar a Kader y ambas se trasladan a la mansión de Serhat. Una vez allí, comunican a Berrak que su intención es quedarse a vivir en la casa de forma definitiva.

Si te perdiste el capítulo, ya lo tienes disponible de forma gratuita en atresplayer