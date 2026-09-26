El Colegio Invisible ya está en preestreno en atresplayer: una muñeca vudú, objetos malditos y las reliquias más extrañas son los protagonistas de la tertulia de este interesantísimo programa ¡No te lo puedes perder!

El Colegio Invisible ya tiene disponible en preestreno en atresplayer su próximo programa, una nueva entrega en la que el misterio, lo sobrenatural, la ciencia y las historias más sorprendentes vuelven a ser protagonistas.

El espacio, presentado por Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, aborda cada semana algunos de los fenómenos y enigmas que más curiosidad despiertan: desde los casos paranormales y el fenómeno OVNI hasta los crímenes más sobrecogedores, las fronteras de la ciencia, la historia y las fake news.

En esta nueva entrega, Lorenzo Fernández Bueno muestra una antigua muñeca vudú y cuenta la historia que rodea a este peculiar objeto. Además, el programa se adentra en el mundo de las reliquias más extrañas y sorprendentes.

¿Puede una muñeca estar realmente maldita?

El periodista relata en el programa, que la persona que se la entregó la muñeca que muestra estaba muy vinculada a la religión vudú y le explicó que la muñeca había sido utilizada durante sus casi 200 años en diferentes rituales y con fines poco amables, incluso con la intención de provocar la muerte.

También le hizo una advertencia: debía permanecer siempre colgada y no debía tocar el suelo, ya que, según la historia que acompañaba al objeto, si se apoyaba sobre la tierra podía afectar a todo lo que hubiera alrededor.

No obstante, Lorenzo también explica que parte del supuesto poder de este tipo de objetos malditos es la creencia en ellos. Sin embargo, estos tienen el atractivo suficiente para que mucha gente crea en su poder.

Dedos, ojos y cerebros: las reliquias más extrañas

La muñeca vudú no será el único elemento sorprendente de esta entrega. El Colegio Invisible también se adentra en el mundo de las reliquias más insólitas, algunas de ellas vinculadas a partes del cuerpo y a tradiciones religiosas.

El programa pone sobre la mesa historias relacionadas con dedos, ojos, cerebros y los llamados "santos prepucios", un recorrido por algunas de las reliquias más extrañas que han formado parte de diferentes tradiciones, creencias e incluso a personas muy conocidas de la historia.

Ya tienes este programa disponible en preestreno en atresplayer. También puedes ver gratis el resto de episodios de la temporada ¡No te lo pierdas!