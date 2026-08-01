El colegio invisible analiza si la Inteligencia Artificial puede contactar con personas fallecidas como algunos usuarios creen. Ya disponible en preestreno en atresplayer.

¿Es posible que la Inteligencia Artificial permita mantener conversaciones con personas fallecidas? ¿Dónde termina la tecnología y dónde empiezan las creencias? Estas son algunas de las preguntas que plantea el nuevo episodio de El colegio invisible, que ya está disponible en preestreno en atresplayer antes de su emisión MEGA.

El espacio, dirigido por Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, vuelve a adentrarse en algunos de los temas que más interés despiertan entre los seguidores del misterio, la ciencia y los fenómenos difíciles de explicar.

El colegio invisible: misterio, ciencia y actualidad en un mismo programa

El colegio invisible es una apuesta innovadora de radio inmersiva, el programa se emite tanto en Onda Cero en formato podcast y también como programa en el canal temático MEGA de este último formato puedes adelantarte a su emisión o volver a ver los programas anteriores a través de atresplayer.

Cada semana, el programa analiza asuntos relacionados con el misterio, los fenómenos paranormales, los grandes crímenes, los límites de la ciencia, las fake news o el fenómeno OVNI, siempre desde una perspectiva divulgativa y con la participación de expertos e investigadores.

El formato combina reportajes, entrevistas, testimonios y una tertulia en plató en la que el equipo debate sobre las cuestiones más llamativas de la actualidad.

¿Puede la Inteligencia Artificial hablar con una persona fallecida?

El tema central del debate esta semana gira en torno a un fenómeno que está generando un intenso debate: el uso de la Inteligencia Artificial para mantener conversaciones con personas fallecidas.

Cada vez existen más aplicaciones y chatbots que utilizan mensajes, audios, fotografías o vídeos para simular la forma de hablar y responder de alguien que ya ha muerto, hay gente que incluso cree que contactan con ellos. Sus creadores sostienen que estas herramientas pueden ofrecer una experiencia de conversación sorprendentemente realista, mientras que expertos en tecnología, psicología y ética alertan sobre los retos y dilemas que plantean este tipo de desarrollos.

El programa analiza por qué estas plataformas despiertan tanto interés, qué hay realmente detrás de ellas y hasta qué punto la tecnología puede dar la sensación de que seguimos hablando con alguien que ya no está.

Además del debate sobre la Inteligencia Artificial, el nuevo episodio aborda otros dos temas de actualidad. Por un lado, el equipo analiza el caso de una esfera metálica grabada en pleno vuelo que se hizo viral en redes sociales y que ha generado numerosas especulaciones sobre su origen y que también está vinculado al fenómeno. También destaca las estafas y fraudes relacionados con la parapsicología.

Ya puedes ver los programas en atresplayer

Recuerda que ya puedes ver los programas anteriores de esta tercera temporada de El colegio invisible en atresplayer