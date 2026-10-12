La Miss Simpatía de la quinta temporada de Drag Race España llega al salón del Sí lo digo con ganas de comentar un nuevo programa… ¡y con muchos regalos para Samantha!

Con un batido de proteínas en una mano y barritas proteicas en la otra, Nori viene al salón del Sí lo digo con un mensaje; ella es mucho más que una muscudoll. ¡Y es que la invitada del tercer programa es la maquilladora oficial de Supremme de Luxe!

Para cumplir la media hora de ejercicio recomendada, la invitada ha traído unas pesas adaptadas al músculo de Samantha, para entrenar mientras reaccionan al episodio. El objetivo: que Samantha se ponga fuertona. ¿Lo habrá conseguido?

La moneda del Sí lo digo tira de nostalgia y hace que Nori descubra una conexión muy especial con Samantha: ¡nuestra host fue la primera travesti que vio en su vida! ¿Será también la responsable de que Nori se haya convertido en una superrubia?

Pero aquí no acaba el entrenamiento. Host e invitada se ponen juguetonas con el mini reto y Nori sorprende a Samantha con un regalo muy, MUY especial y dorado… ¡El Sí lo digo es testigo de una promesa que puede ser histórica!

Nori sabe mucho más del programa que ninguna otra, Samantha trata de sonsacarla pero no lo consigue, algo que la saca de quicio. Lo que más nos gusta de ella, no podemos decir otra cosa.

Entre confesiones y risas, nuestras reinas se despiden con un makeover pendiente y la promesa de amortizar la icónica tela de cortina para hacerle un lookazo a nuestra host.

Ya tienes disponible el tercer programa del Sí lo digo en atresplayer. ¡Corre a verlo!