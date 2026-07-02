Ya puedes ver en atresplayer el programa 6 de ¡Salta! ya disponible en preestreno, antes de su emisión en Antena 3. El concurso presentado por Manel Fuentes vuelve con nuevas pruebas de cultura general, estrategia y vértigo sobre un puente de 40 metros, donde los concursantes optan a un premio de hasta 50.000 euros.

Los seguidores de ¡Salta! ya pueden adelantarse a la emisión en televisión. El programa 6 del concurso presentado por Manel Fuentes ya está disponible en atresplayer, una semana antes de su estreno en Antena 3. Una nueva entrega cargada de estrategia, cultura general, tensión y mucho vértigo, en la que los concursantes lucharán por hacerse con un premio de hasta 50.000 euros.

Antes de cruzar el espectacular puente de trampillas, los participantes deberán superar un primer reto decisivo: conseguir el puesto de controller, la posición que permite decidir el orden de juego y marcar la estrategia del grupo durante la competición.

El programa 6 de ¡Salta! arranca con una pregunta sobre vinos españoles

Nada más comenzar la partida, los concursantes se enfrentan a una pregunta de cultura general relacionada con los vinos españoles. Acertar no solo les acerca a la victoria, sino que les permite convertirse en controller, una figura clave para afrontar el resto del recorrido con ventaja.

La rapidez será importante, pero también la precisión. Un error en este primer desafío puede cambiar por completo el desarrollo del programa.

Superado el primer reto, comienza la auténtica prueba de ¡Salta!. Los concursantes deberán avanzar por un impresionante puente de 40 metros de longitud, respondiendo correctamente a preguntas de cultura general para evitar caer al vacío.

Como recuerda Manel Fuentes, "tal vez no sea el puente más largo del mundo, pero sí el más difícil de cruzar". Cada respuesta correcta permite avanzar una casilla, mientras que un fallo provoca la apertura de la trampilla bajo los pies del concursante.

Solo quien consiga llegar hasta el final tendrá la oportunidad de luchar por el premio máximo de 50.000 euros.

Si quieres comprobar si habrías acertado la primera pregunta sobre vinos españoles y descubrir quién logra avanzar hasta el final del puente, ya puedes ver el programa 6 de ¡Salta! en preestreno en atresplayer.